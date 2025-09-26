Трамп подписал соглашение о переходе соцсети TikTok под контроль бизнеса США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий продажу американских активов консорциуму TikTok от американских инвесторов. Об этом пишет издание Bloomberg, CNBC, передает УНН.

Детали

Президент Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, подписал указ, которым одобрил соглашение, позволяющее TikTok продолжить работу в США.

По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, стоимость бизнеса оценили в 14 миллиардов долларов.

Американский лидер подчеркнул, что теперь деятельность соцсети будет осуществляться с соблюдением требований по защите данных.

TikTok больше не будет пропагандистским оружием против американцев. Платформа будет работать честно и защищать данные в соответствии с законом - сказал он.

Отмечается, что соглашение соответствует требованиям закона о национальной безопасности, согласно которому китайская ByteDance обязана продать деятельность TikTok в США, иначе ей грозит фактический запрет ее деятельности в стране.

Согласно условиям соглашения, которые Китай еще должен одобрить, новое совместное предприятие будет контролировать деятельность TikTok в США, а ByteDance сохранит за собой менее 20% акций - пишет CNBC.

Главными инвесторами американского бизнеса TikTok станут технологическая корпорация Oracle, компания Silver Lake и инвестиционный фонд MGX из Абу-Даби, которые будут контролировать около 45% акций. Еще 35% останется у нынешних инвесторов и новых акционеров ByteDance.

Представители ByteDance не присутствовали на подписании, и компания не подтвердила факт сделки. Цена покупки не была озвучена, и нет никаких признаков того, что китайское правительство внесло изменения в законодательство, необходимые для заключения сделки.

По информации CNBC, Президент Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал добро на сделку.

У меня был очень хороший разговор с председателем Си. Мы говорили о TikTok и других вещах, но мы говорили о TikTok, и он дал нам добро - подчеркнул Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

В то же время, Вэнс сообщил, что китайское правительство оказывало некоторое сопротивление до заключения сделки.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что TikTok покупают "большие американские патриоты", которые очень состоятельны и технологически умны. Администрация Трампа ожидает многомиллиардную комиссию от инвесторов за сделку по контролю над операциями TikTok в США.

