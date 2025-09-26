Трамп подписал соглашение о переходе соцсети TikTok под контроль бизнеса США
Президент США Дональд Трамп 25 сентября подписал указ, разрешающий TikTok продолжить работу в США. Стоимость бизнеса оценили в 14 миллиардов долларов, а главными инвесторами станут Oracle, Silver Lake и MGX.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий продажу американских активов консорциуму TikTok от американских инвесторов. Об этом пишет издание Bloomberg, CNBC, передает УНН.
Президент Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, подписал указ, которым одобрил соглашение, позволяющее TikTok продолжить работу в США.
По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, стоимость бизнеса оценили в 14 миллиардов долларов.
Американский лидер подчеркнул, что теперь деятельность соцсети будет осуществляться с соблюдением требований по защите данных.
TikTok больше не будет пропагандистским оружием против американцев. Платформа будет работать честно и защищать данные в соответствии с законом
Отмечается, что соглашение соответствует требованиям закона о национальной безопасности, согласно которому китайская ByteDance обязана продать деятельность TikTok в США, иначе ей грозит фактический запрет ее деятельности в стране.
Согласно условиям соглашения, которые Китай еще должен одобрить, новое совместное предприятие будет контролировать деятельность TikTok в США, а ByteDance сохранит за собой менее 20% акций
Главными инвесторами американского бизнеса TikTok станут технологическая корпорация Oracle, компания Silver Lake и инвестиционный фонд MGX из Абу-Даби, которые будут контролировать около 45% акций. Еще 35% останется у нынешних инвесторов и новых акционеров ByteDance.
Представители ByteDance не присутствовали на подписании, и компания не подтвердила факт сделки. Цена покупки не была озвучена, и нет никаких признаков того, что китайское правительство внесло изменения в законодательство, необходимые для заключения сделки.
По информации CNBC, Президент Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал добро на сделку.
У меня был очень хороший разговор с председателем Си. Мы говорили о TikTok и других вещах, но мы говорили о TikTok, и он дал нам добро
В то же время, Вэнс сообщил, что китайское правительство оказывало некоторое сопротивление до заключения сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что TikTok покупают "большие американские патриоты", которые очень состоятельны и технологически умны. Администрация Трампа ожидает многомиллиардную комиссию от инвесторов за сделку по контролю над операциями TikTok в США.
