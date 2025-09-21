Трамп про продаж TikTok: у нас є великі американські патріоти, які його купують
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що TikTok купують "великі американські патріоти", які є дуже заможними та технологічно розумними. Адміністрація Трампа очікує багатомільярдну комісію від інвесторів за угоду щодо контролю над операціями TikTok у США.
Президент США Дональд Трамп коментуючи продаж TikTok заявив, що є великі американські патріоти, які його купують й вони дуже заможні. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.
Деталі
У нас є великі американські патріоти, які його купують - дуже заможні люди. Люди, які люблять нашу країну, вони дуже розумні в технологічному плані та не дозволять, щоб з TikTok сталося щось погане
Доповнення
Як повідомляв The Wall Street Journal, очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа отримає багатомільярдну комісію від інвесторів у межах складної угоди щодо контролю над операціями TikTok у США. Ця угода стане останньою у низці вигідних угод американського уряду з приватним сектором.
Президент США Дональд Трамп оголошував, що домовленості з Китаєм щодо TikTok уже досягнуті, а остаточні деталі він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю.
Трамп та Сі провели телефонну розмову у п'ятницю, 19 вересня. Президент США заявив, що він з Сі досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok.