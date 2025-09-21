$41.250.00
Ексклюзив
05:00 • 10939 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 24915 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 40831 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 40134 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 58015 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 70942 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 58477 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54538 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 47857 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 62092 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Масуд Пезешкіян
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Польща
Вашингтон
The Guardian
Fox News
Х-101
E-6 Mercury
Детонатор

Трамп про продаж TikTok: у нас є великі американські патріоти, які його купують

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що TikTok купують "великі американські патріоти", які є дуже заможними та технологічно розумними. Адміністрація Трампа очікує багатомільярдну комісію від інвесторів за угоду щодо контролю над операціями TikTok у США.

Трамп про продаж TikTok: у нас є великі американські патріоти, які його купують

Президент США Дональд Трамп коментуючи продаж TikTok заявив, що є великі американські патріоти, які його купують й вони дуже заможні. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.

Деталі

У нас є великі американські патріоти, які його купують - дуже заможні люди. Люди, які люблять нашу країну, вони дуже розумні в технологічному плані та не дозволять, щоб з TikTok сталося щось погане

- сказав Трамп про продаж TikTok.

Доповнення

Як повідомляв The Wall Street Journal, очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа отримає багатомільярдну комісію від інвесторів у межах складної угоди щодо контролю над операціями TikTok у США. Ця угода стане останньою у низці вигідних угод американського уряду з приватним сектором.

Президент США Дональд Трамп оголошував, що домовленості з Китаєм щодо TikTok уже досягнуті, а остаточні деталі він планує узгодити під час розмови з Сі Цзіньпіном у п’ятницю.

Трамп та Сі провели телефонну розмову у п'ятницю, 19 вересня. Президент США заявив, що він з Сі досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok.

Анна Мурашко

