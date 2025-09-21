$41.250.00
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
Х-101
E-6 Mercury
Детонатор

Трамп о продаже TikTok: у нас есть великие американские патриоты, которые его покупают

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что TikTok покупают "великие американские патриоты", которые очень состоятельны и технологически подкованы. Администрация Трампа ожидает многомиллиардную комиссию от инвесторов за сделку по контролю над операциями TikTok в США.

Трамп о продаже TikTok: у нас есть великие американские патриоты, которые его покупают

Президент США Дональд Трамп, комментируя продажу TikTok, заявил, что есть крупные американские патриоты, которые его покупают, и они очень состоятельны. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

Детали

У нас есть крупные американские патриоты, которые его покупают — очень состоятельные люди. Люди, которые любят нашу страну, они очень умны в технологическом плане и не позволят, чтобы с TikTok случилось что-то плохое

— сказал Трамп о продаже TikTok.

Дополнение

Как сообщал The Wall Street Journal, ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа получит многомиллиардную комиссию от инвесторов в рамках сложной сделки по контролю над операциями TikTok в США. Эта сделка станет последней в ряду выгодных сделок американского правительства с частным сектором.

Президент США Дональд Трамп объявлял, что договоренности с Китаем по TikTok уже достигнуты, а окончательные детали он планирует согласовать во время разговора с Си Цзиньпином в пятницу.

Трамп и Си провели телефонный разговор в пятницу, 19 сентября. Президент США заявил, что он с Си достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости МираТехнологии
Фокс Ньюс
ТикТок
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина