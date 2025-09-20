Уряд США очікує багатомільярдна комісія за угоду щодо TikTok - WSJ

Очікується, що адміністрація президента США Дональда Трампа отримає багатомільярдну комісію від інвесторів у межах складної угоди щодо контролю над операціями TikTok у США. Ця угода стане останньою у низці вигідних угод американського уряду з приватним сектором, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Інвестори, які беруть участь у угоді щодо TikTok, заплатять американському уряду комісію в обмін на переговори з Китаєм, повідомили джерела, знайомі із ситуацією. Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін схвалили попередні рамки угоди у п'ятницю.

Остаточна структура та розмір платежу поки не узгоджені, оскільки переговори про операцію продовжуються, але, за словами джерел, загальна сума може становити мільярди доларів. Нещодавно уряд США погодився стати найбільшим акціонером Intel та отримувати 15% від продажу чіпа штучного інтелекту Nvidia, виробленого для китайського ринку, в обмін на експортні ліцензії.

Трамп згадав, що федеральний уряд може отримати комісію в межах угоди щодо TikTok, але не уточнив, що це можуть бути мільярди доларів – величезна сума за організацію угоди.

"Це ще не повністю узгоджено, але ми щось отримаємо", - заявив Трамп у п'ятницю в Овальному кабінеті, додавши, що розмір угоди, а також вкладені урядом кошти та зусилля виправдовують компенсацію. На день раніше він заявив: "Сполучені Штати отримують величезну комісію - я називаю це комісією - просто за укладання угоди, і я не хочу цим нехтувати".

Інвестиційні банкіри, що консультують щодо типових угод, отримують комісію обсягом менше ніж 1% від суми угоди, і цей відсоток, як правило, зменшується зі збільшенням розміру угоди. Операції TikTok у США можуть коштувати багато мільярдів доларів залежно від остаточного результату угоди. Проте комісія у мільярди доларів буде безпрецедентною.

Геополітична складова угоди щодо TikTok робить її винятком із правил, і саме цим аргументом Трамп виправдовує перенесення частини продажу чіпів Nvidia до Китаю.

Традиційно компанії не платять уряду за дозволи, пов'язані з національною безпекою, чи експортні ліцензії, і деякі юристи вважають такі угоди незаконними.

Незвичайна схема комісії TikTok є частиною і так складних переговорів. Торік Конгрес США ухвалив закон, який забороняє додаток для потокового відео в США через побоювання, що Китай може отримати доступ до даних американських користувачів. Трамп на початку свого другого терміну втрутився і пообіцяв домовитися про передачу контролю над компанією від материнської компанії TikTok, ByteDance, американським інвесторам.

Угода покладе край багаторічній невизначеності щодо долі TikTok в Америці, яка тягнеться з перших днів президентства Трампа.

Згідно з обговорюваною структурою, група нових інвесторів, включаючи приватну інвестиційну компанію Silver Lake і Oracle, що займається хмарними обчисленнями, володітиме приблизно половиною нової американської компанії, що управляє TikTok в Америці. Існуючі інвестори володітимуть близько 30%, тоді як частка ByteDance знизиться трохи нижче 20% відповідно до закону.

"Угода по TikTok йде повним ходом", - заявив Трамп у п'ятницю вдень в Овальному кабінеті.

Доповнення

Трамп, як зазначає видання, зробив низку кроків для посилення впливу на приватний сектор під час свого другого терміну, що викликало занепокоєння у деяких республіканців, які побоюються його неодноразових втручань. Чиновники адміністрації Трампа розглядають план стимулювання будівництва заводів та іншої інфраструктури з використанням мільярдів доларів із фонду, створеного під час торгових переговорів з Японією, пише видання.

Американський уряд також отримав "золоту акцію" під час поглинання компанією Nippon Steel компанії U.S. Steel, яка дає Трампу право призначити члена ради директорів Nippon Steel. Його схвалення потрібне для багатьох стратегічних рішень компанії.