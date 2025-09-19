Припинення війни в Україні та схвалення угоди TikTok : Трамп розкрив деталі розмови із Сі

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
16:30 • 294 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 2546 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 15938 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 14678 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 21288 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34289 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 34272 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 52604 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45319 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65799 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 27118 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 22535 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 19439 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 11831 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні19 вересня, 10:27 • 20764 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 7200 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 15925 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 21273 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 52594 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 59324 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 2528 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 7200 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 3126 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 10189 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 12008 перегляди
Актуальне
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

Припинення війни в Україні та схвалення угоди TikTok : Трамп розкрив деталі розмови із Сі

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів продуктивну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши торгівлю, фентаніл та війну в Україні. Вони також домовилися про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї та візит Трампа до Китаю наступного року.

Припинення війни в Україні та схвалення угоди TikTok : Трамп розкрив деталі розмови із Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив ключові питання - від торгівлі до необхідності припинення війни в Україні. Про це він заявив у своїй соцмережі True Sochial передає УНН.

Я ... завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok 

- написав Трамп.

Американський лідер також додав, що домовився зустрітися з президентом Сі на саміті АТЕС у Південній Кореї наступного місяця, а на початку наступного року він вирушить до Китаю. Також Трамп зазначив, що від очільника КНР прозвучала обіцянка від сі приїхати до США "у відповідний час".

Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі в АТЕС! 

- додав Трамп.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Ймовірно, лідери укладуть угоду щодо TikTok, що дозволить додатку залишатися в США.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
TikTok
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна