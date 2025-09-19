Припинення війни в Україні та схвалення угоди TikTok : Трамп розкрив деталі розмови із Сі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів продуктивну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши торгівлю, фентаніл та війну в Україні. Вони також домовилися про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї та візит Трампа до Китаю наступного року.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив ключові питання - від торгівлі до необхідності припинення війни в Україні. Про це він заявив у своїй соцмережі True Sochial передає УНН.
Я ... завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok
Американський лідер також додав, що домовився зустрітися з президентом Сі на саміті АТЕС у Південній Кореї наступного місяця, а на початку наступного року він вирушить до Китаю. Також Трамп зазначив, що від очільника КНР прозвучала обіцянка від сі приїхати до США "у відповідний час".
Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі в АТЕС!
