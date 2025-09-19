Припинення війни в Україні та схвалення угоди TikTok : Трамп розкрив деталі розмови із Сі

Президент США Дональд Трамп провів продуктивну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши торгівлю, фентаніл та війну в Україні. Вони також домовилися про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї та візит Трампа до Китаю наступного року.