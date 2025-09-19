Прекращение войны в Украине и одобрение сделки TikTok: Трамп раскрыл детали разговора с Си
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел продуктивный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудив торговлю, фентанил и войну в Украине. Они также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее и визите Трампа в Китай в следующем году.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил ключевые вопросы - от торговли до необходимости прекращения войны в Украине. Об этом он заявил в своей соцсети True Sochial, передает УНН.
Я ... завершил очень продуктивный разговор с председателем Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение сделки TikTok
Американский лидер также добавил, что договорился встретиться с председателем Си на саммите АТЭС в Южной Корее в следующем месяце, а в начале следующего года он отправится в Китай. Также Трамп отметил, что от главы КНР прозвучало обещание от Си приехать в США "в соответствующее время".
Разговор был очень удачным, мы еще поговорим по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением ждем встречи в АТЭС!
