Прекращение войны в Украине и одобрение сделки TikTok: Трамп раскрыл детали разговора с Си

$41.250.05
48.780.01
ukenru
16:00 • 232 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 14000 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 13515 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 19700 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 33519 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 33490 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51656 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45091 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65584 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 45210 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
60%
754мм
Популярные новости
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 26376 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 21805 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 18724 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10991 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 19996 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 4860 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 14004 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 19701 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51656 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 58629 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Эстония
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 232 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 4854 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 2290 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 9618 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 11040 просмотра
Актуальное
МиГ-31
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times

Прекращение войны в Украине и одобрение сделки TikTok: Трамп раскрыл детали разговора с Си

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Президент США Дональд Трамп провел продуктивный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудив торговлю, фентанил и войну в Украине. Они также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее и визите Трампа в Китай в следующем году.

Прекращение войны в Украине и одобрение сделки TikTok: Трамп раскрыл детали разговора с Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил ключевые вопросы - от торговли до необходимости прекращения войны в Украине. Об этом он заявил в своей соцсети True Sochial, передает УНН.

Я ... завершил очень продуктивный разговор с председателем Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение сделки TikTok 

- написал Трамп.

Американский лидер также добавил, что договорился встретиться с председателем Си на саммите АТЭС в Южной Корее в следующем месяце, а в начале следующего года он отправится в Китай. Также Трамп отметил, что от главы КНР прозвучало обещание от Си приехать в США "в соответствующее время".

Разговор был очень удачным, мы еще поговорим по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением ждем встречи в АТЭС! 

- добавил Трамп.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Вероятно, лидеры заключат соглашение по TikTok, что позволит приложению оставаться в США.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
ТикТок
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина