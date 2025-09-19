Прекращение войны в Украине и одобрение сделки TikTok: Трамп раскрыл детали разговора с Си

Президент США Дональд Трамп провел продуктивный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудив торговлю, фентанил и войну в Украине. Они также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее и визите Трампа в Китай в следующем году.