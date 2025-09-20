$41.250.05
Правительство США ожидает многомиллиардная комиссия за сделку по TikTok - WSJ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Администрация Трампа ожидает получить многомиллиардную комиссию от инвесторов за контроль над TikTok в США. Эта сделка, одобренная Трампом и Си Цзиньпином, является частью сложных переговоров и может составлять миллиарды долларов.

Правительство США ожидает многомиллиардная комиссия за сделку по TikTok - WSJ

Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа получит многомиллиардную комиссию от инвесторов в рамках сложной сделки по контролю над операциями TikTok в США. Эта сделка станет последней в череде выгодных соглашений американского правительства с частным сектором, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Инвесторы, участвующие в сделке по TikTok, заплатят американскому правительству комиссию в обмен на переговоры с Китаем, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Президент Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин одобрили предварительные рамки сделки в пятницу.

Прекращение войны в Украине и одобрение сделки TikTok: Трамп раскрыл детали разговора с Си19.09.25, 18:56 • 2934 просмотра

Окончательная структура и размер платежа пока не согласованы, поскольку переговоры об операции продолжаются, но, по словам источников, общая сумма может составить миллиарды долларов. Недавно правительство США согласилось стать крупнейшим акционером Intel и получать 15% от продажи чипа искусственного интеллекта Nvidia, произведенного для китайского рынка, в обмен на экспортные лицензии.

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% прибыли от продаж чипов в Китае - СМИ11.08.25, 08:19 • 3587 просмотров

Трамп упомянул, что федеральное правительство может получить комиссию в рамках сделки по TikTok, но не уточнил, что это могут быть миллиарды долларов – огромная сумма за организацию сделки.

"Это еще не полностью согласовано, но мы что-то получим", - заявил Трамп в пятницу в Овальном кабинете, добавив, что размер сделки, а также вложенные правительством средства и усилия оправдывают компенсацию. Днем ранее он заявил: "Соединенные Штаты получают огромную комиссию - я называю это комиссией - просто за заключение сделки, и я не хочу этим пренебрегать".

Инвестиционные банкиры, консультирующие по типичным сделкам, получают комиссию объемом менее 1% от суммы сделки, и этот процент, как правило, уменьшается с увеличением размера сделки. Операции TikTok в США могут стоить много миллиардов долларов в зависимости от окончательного результата сделки. Однако комиссия в миллиарды долларов будет беспрецедентной.

Геополитическая составляющая сделки по TikTok делает ее исключением из правил, и именно этим аргументом Трамп оправдывает перенос части продажи чипов Nvidia в Китай.

Традиционно компании не платят правительству за разрешения, связанные с национальной безопасностью, или экспортные лицензии, и некоторые юристы считают такие сделки незаконными.

Необычная схема комиссии TikTok является частью и так сложных переговоров. В прошлом году Конгресс США принял закон, запрещающий приложение для потокового видео в США из-за опасений, что Китай может получить доступ к данным американских пользователей. Трамп в начале своего второго срока вмешался и пообещал договориться о передаче контроля над компанией от материнской компании TikTok, ByteDance, американским инвесторам.

Сделка положит конец многолетней неопределенности относительно судьбы TikTok в Америке, которая тянется с первых дней президентства Трампа.

Согласно обсуждаемой структуре, группа новых инвесторов, включая частную инвестиционную компанию Silver Lake и Oracle, занимающуюся облачными вычислениями, будет владеть примерно половиной новой американской компании, управляющей TikTok в Америке. Существующие инвесторы будут владеть около 30%, тогда как доля ByteDance снизится чуть ниже 20% в соответствии с законом.

"Сделка по TikTok идет полным ходом", - заявил Трамп в пятницу днем в Овальном кабинете.

Дополнение

Трамп, как отмечает издание, предпринял ряд шагов для усиления влияния на частный сектор во время своего второго срока, что вызвало беспокойство у некоторых республиканцев, опасающихся его неоднократных вмешательств. Чиновники администрации Трампа рассматривают план стимулирования строительства заводов и другой инфраструктуры с использованием миллиардов долларов из фонда, созданного во время торговых переговоров с Японией, пишет издание.

Американское правительство также получило "золотую акцию" во время поглощения компанией Nippon Steel компании U.S. Steel, которая дает Трампу право назначить члена совета директоров Nippon Steel. Его одобрение требуется для многих стратегических решений компании.

Юлия Шрамко

