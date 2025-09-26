Трамп підписав угоду про перехід соцмережі TikTok під контроль бізнесу США
Президент США Дональд Трамп 25 вересня підписав указ, що дозволяє TikTok продовжити роботу в США. Вартість бізнесу оцінили у 14 мільярдів доларів, а головними інвесторами стануть Oracle, Silver Lake та MGX.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що схвалює продаж американських активів консорціуму TikTok від американських інвесторів. про це пише видання Bloomberg, CNBC, передає УНН.
Президент Дональд Трамп у четвер, 25 вересня підписав указ, яким схвалив угоду, що дозволяє TikTok продовжити роботу в США.
За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, вартість бізнесу оцінили у 14 мільярдів доларів.
Американський лідер наголосив, що тепер діяльність соцмережі відбуватиметься із дотриманням вимог щодо захисту дан
TikTok більше не буде пропагандистською зброєю проти американців. Платформа працюватиме чесно й захищатиме дані відповідно до закону
Зазначається, що угода відповідає вимогам закону про національну безпеку, згідно з яким китайська ByteDance зобов'язана продати діяльність TikTok у США, інакше їй загрожує фактична заборона її діяльності в країні.
Відповідно до умов угоди, які Китай ще має схвалити, нове спільне підприємство контролюватиме діяльність TikTok у США, а ByteDance збереже за собою менше ніж 20% акцій
Головними інвесторами американського бізнесу TikTok стануть технологічна корпорація Oracle, компанія Silver Lake та інвестиційний фонд MGX з Абу-Дабі, які контролюватимуть близько 45% акцій. Ще 35% залишиться у нинішніх інвесторів і нових акціонерів ByteDance.
Представники ByteDance не були присутні на підписанні, і компанія не підтвердила факту угоди. Ціна покупки не була озвучена, і немає жодних ознак того, що китайський уряд вніс зміни до законодавства, необхідні для укладання угоди.
За інформацією CNBC, Президент Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін дав добро на угоду.
У мене була дуже добра розмова з головою Сі. Ми говорили про TikTok та інші речі, але ми говорили про TikTok, і він дав нам добро
Водночас, Венс повідомив, що китайський уряд чинив деякий опір до укладання угоди.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що TikTok купують "великі американські патріоти", які є дуже заможними та технологічно розумними. Адміністрація Трампа очікує багатомільярдну комісію від інвесторів за угоду щодо контролю над операціями TikTok у США.
