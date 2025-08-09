Ученые нашли доказательства, что Ozempic может обратить вспять старение - СМИ

Ученые обнаружили новые доказательства того, что препараты, подобные Ozempic, могут помочь обратить вспять старение — еще одно свойство, пополнившее длинный список того, что не входит в предписания для применения популярного средства от диабета, сообщает Futurism, пишет УНН.

Детали

В новой статье, которая пока не прошла рецензирование, об исследовании под руководством ученого Варуна Дварака из лаборатории по изучению старения TruDiagnostic в Кентукки в США предполагается, что еженедельные инъекции семаглутида, препарата GLP-1, входящего в состав препарата Ozempic, и его аналога для похудения Wegovy, могут снизить "биологический возраст" человека до трех лет.

Основой этого исследования, как и некоторых других, изучающих антивозрастные свойства препарата, является то, что известно как "биологический возраст". В отличие от хронологического возраста, который показывает, сколько нам лет в годах, биологический возраст — это, по сути, насколько старым чувствует себя ваше тело, и, по словам исследователей, таких как Дварака, с помощью определенных инструментов они могут это измерить. В этом исследовании биологический возраст определялся с помощью так называемых "эпигенетических часов", которые измеряют биологический возраст человека с помощью метилирования ДНК, то есть химических сигналов, добавляемых или удаляемых из ДНК по мере старения.

В начале исследования команда TruDiagnostic и их научные партнеры взяли начальные образцы крови у 184 участников с ВИЧ-ассоциированной липогипертрофией — состоянием, приводящим к чрезмерному отложению жира и быстрому старению клеток — для измерения их биологического возраста. В статье говорится о том, что эта когорта, выбранная в связи с "ускоренным биологическим старением, характеризующимся преждевременным началом возрастных заболеваний, стойким слабовыраженным воспалением и метаболическими нарушениями", идеально подходила для эксперимента.

В течение 32 недель половина участников получала инъекцию плацебо один раз в неделю, тогда как другая половина получала инъекции активного семаглутида. В конце исследования у участников снова взяли кровь, и анализ показал, что те, кто получил GLP-1, "стали в среднем на 3,1 года биологически моложе к концу исследования", рассказал Дварака журналу New Scientist.

Было не только отмечено обращение вспять биологического возраста, но и, как объясняется в исследовании, у группы, принимавшей активный семаглутид, наблюдалось замедление сигналов старения в почках, сердце, воспалительных системах и мозге — в последнем случае у некоторых участников наблюдалось замедление старения до пяти лет.

Хотя участники исследования имели ВИЧ, Дварака настаивает, что аналогичные преимущества могут легко наблюдаться и у людей без вируса благодаря задокументированной способности Ozempic улучшать обмен веществ и распределение жира, что, как отмечает New Scientist, может активировать молекулы, способствующие старению.

Признавая, что назначать семаглутид как антивозрастной препарат "преждевременно", ученый из TruDiagnostic с оптимизмом смотрит в будущее.

"Семаглутид может не только замедлить процесс старения, — рассказал Дварака изданию New Scientist, — но и частично обратить его вспять у некоторых людей".

Похудение с помощью Ozempic: менее похвально, чем диета и спорт