Ученые нашли доказательства, что Ozempic может обратить вспять старение - СМИ

06:10 • 18958 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 119706 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 76291 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 203478 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 196352 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 92375 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 139774 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 76258 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 54793 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38714 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа
9 августа, 00:47 • 52107 просмотра
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион
9 августа, 01:33 • 52020 просмотра
В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти
9 августа, 02:00 • 24303 просмотра
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию
9 августа, 03:19 • 32869 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО
07:36 • 11975 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 14:38 • 203459 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30 • 128545 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 13:00 • 196335 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 196335 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15 • 201610 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 09:00 • 146289 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 146289 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Херсон
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15 • 201628 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02 • 190694 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39 • 202859 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07 • 206316 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58 • 193377 просмотра
Шахед-136
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times
Нью-Йорк Таймс

Ученые нашли доказательства, что Ozempic может обратить вспять старение - СМИ

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Исследования показывают, что еженедельные инъекции семаглутида, активного вещества Ozempic, могут снизить биологический возраст человека до трех лет. Это открытие может изменить подход к борьбе со старением.

Ученые нашли доказательства, что Ozempic может обратить вспять старение - СМИ

Ученые обнаружили новые доказательства того, что препараты, подобные Ozempic, могут помочь обратить вспять старение — еще одно свойство, пополнившее длинный список того, что не входит в предписания для применения популярного средства от диабета, сообщает Futurism, пишет УНН.

Детали

В новой статье, которая пока не прошла рецензирование, об исследовании под руководством ученого Варуна Дварака из лаборатории по изучению старения TruDiagnostic в Кентукки в США предполагается, что еженедельные инъекции семаглутида, препарата GLP-1, входящего в состав препарата Ozempic, и его аналога для похудения Wegovy, могут снизить "биологический возраст" человека до трех лет.

Основой этого исследования, как и некоторых других, изучающих антивозрастные свойства препарата, является то, что известно как "биологический возраст". В отличие от хронологического возраста, который показывает, сколько нам лет в годах, биологический возраст — это, по сути, насколько старым чувствует себя ваше тело, и, по словам исследователей, таких как Дварака, с помощью определенных инструментов они могут это измерить. В этом исследовании биологический возраст определялся с помощью так называемых "эпигенетических часов", которые измеряют биологический возраст человека с помощью метилирования ДНК, то есть химических сигналов, добавляемых или удаляемых из ДНК по мере старения.

В начале исследования команда TruDiagnostic и их научные партнеры взяли начальные образцы крови у 184 участников с ВИЧ-ассоциированной липогипертрофией — состоянием, приводящим к чрезмерному отложению жира и быстрому старению клеток — для измерения их биологического возраста. В статье говорится о том, что эта когорта, выбранная в связи с "ускоренным биологическим старением, характеризующимся преждевременным началом возрастных заболеваний, стойким слабовыраженным воспалением и метаболическими нарушениями", идеально подходила для эксперимента.

В течение 32 недель половина участников получала инъекцию плацебо один раз в неделю, тогда как другая половина получала инъекции активного семаглутида. В конце исследования у участников снова взяли кровь, и анализ показал, что те, кто получил GLP-1, "стали в среднем на 3,1 года биологически моложе к концу исследования", рассказал Дварака журналу New Scientist.

Было не только отмечено обращение вспять биологического возраста, но и, как объясняется в исследовании, у группы, принимавшей активный семаглутид, наблюдалось замедление сигналов старения в почках, сердце, воспалительных системах и мозге — в последнем случае у некоторых участников наблюдалось замедление старения до пяти лет.

Хотя участники исследования имели ВИЧ, Дварака настаивает, что аналогичные преимущества могут легко наблюдаться и у людей без вируса благодаря задокументированной способности Ozempic улучшать обмен веществ и распределение жира, что, как отмечает New Scientist, может активировать молекулы, способствующие старению.

Признавая, что назначать семаглутид как антивозрастной препарат "преждевременно", ученый из TruDiagnostic с оптимизмом смотрит в будущее.

"Семаглутид может не только замедлить процесс старения, — рассказал Дварака изданию New Scientist, — но и частично обратить его вспять у некоторых людей".

Похудение с помощью Ozempic: менее похвально, чем диета и спорт03.04.25, 20:26 • 12797 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Кентукки
Соединённые Штаты