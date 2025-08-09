Учені знайшли докази, що Ozempic може звернути назад старіння - ЗМІ

Учені виявили нові докази того, що препарати, подібні до Ozempic, можуть допомогти звернути назад старіння - ще одна властивість, що поповнила довгий список того, що не входить у приписи для застосування популярного щеплення від діабету, повідомляє Futurism, пише УНН.

Деталі

У новій статті, яка поки не пройшла рецензування, про дослідження під керівництвом вченого Варуна Дварака з лабораторії з вивчення старіння TruDiagnostic в Кентуккі у США передбачає, що щотижневі ін'єкції семаглутиду, препарату GLP-1, що входить до складу препарату Ozempic, та його аналога для схуднення Wegovy, можуть знизити "біологічний вік" людини до трьох років.

Основою цього дослідження, як і деяких інших, що вивчають антивікові властивості препарату, є те, що відомо як "біологічний вік". На відміну від хронологічного віку, який показує, скільки нам років у роках, біологічний вік - це, по суті, наскільки старим почувається ваше тіло, і, за словами дослідників, таких як Дварака, за допомогою певних інструментів вони можуть це виміряти. У цьому дослідженні біологічний вік визначався за допомогою так званого "епігенетичного годинника", який вимірює біологічний вік людини за допомогою метилювання ДНК, тобто хімічних сигналів, що додаються або видаляються з ДНК у міру старіння.

На початку дослідження команда TruDiagnostic та їхні наукові партнери взяли початкові зразки крові у 184 учасників з ВІЛ-асоційованою ліпогіпертрофією - станом, що призводить до надмірного відкладення жиру та швидкого старіння клітин - для вимірювання їх біологічного віку. У статті йдеться про те, що ця когорта, обрана у зв'язку з "прискореним біологічним старінням, що характеризується передчасним початком вікових захворювань, стійким слабовираженим запаленням та метаболічними порушеннями", ідеально підходила для експерименту.

Протягом 32 тижнів половина учасників отримувала ін'єкцію плацебо один раз на тиждень, тоді як інша половина отримувала ін'єкції активного семаглутиду. Наприкінці дослідження в учасників знову взяли кров, і аналіз показав, що ті, хто отримав GLP-1, "стали в середньому на 3,1 року біологічно молодшими до кінця дослідження", розповів Дварака журналу New Scientist.

Було не лише відзначено звернення назад біологічного віку, а й, як пояснюється у дослідженні, у групи, яка приймала активний семаглутид, спостерігалося уповільнення сигналів старіння у нирках, серці, запальних системах та мозку - в останньому випадку у деяких учасників спостерігалося уповільнення старіння до п'яти років.

Хоча учасники дослідження мали ВІЛ, Дварака наполягає, що аналогічні переваги можуть легко спостерігатися і у людей без вірусу завдяки задокументованій здатності Ozempic покращувати обмін речовин і розподіл жиру, що, як зазначає New Scientist, може активувати молекули, що сприяють старінню.

Визнаючи, що призначати семаглутид як антивіковий препарат "передчасно", вчений з TruDiagnostic, з оптимізмом дивиться в майбутнє.

"Семаглутид може не тільки уповільнити процес старіння, - розповів Дварака виданню New Scientist, - а й частково звернути його назад у деяких людей".

