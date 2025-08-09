$41.460.00
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 127996 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 80162 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 210752 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 202960 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 93972 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 140736 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 76548 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55010 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38784 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Учені знайшли докази, що Ozempic може звернути назад старіння - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Дослідження показують, що щотижневі ін'єкції семаглутиду, активної речовини Ozempic, можуть знизити біологічний вік людини до трьох років. Це відкриття може змінити підхід до боротьби зі старінням.

Учені знайшли докази, що Ozempic може звернути назад старіння - ЗМІ

Учені виявили нові докази того, що препарати, подібні до Ozempic, можуть допомогти звернути назад старіння - ще одна властивість, що поповнила довгий список того, що не входить у приписи для застосування популярного щеплення від діабету, повідомляє Futurism, пише УНН.

Деталі

У новій статті, яка поки не пройшла рецензування, про дослідження під керівництвом вченого Варуна Дварака з лабораторії з вивчення старіння TruDiagnostic в Кентуккі у США передбачає, що щотижневі ін'єкції семаглутиду, препарату GLP-1, що входить до складу препарату Ozempic, та його аналога для схуднення Wegovy, можуть знизити "біологічний вік" людини до трьох років.

Основою цього дослідження, як і деяких інших, що вивчають антивікові властивості препарату, є те, що відомо як "біологічний вік". На відміну від хронологічного віку, який показує, скільки нам років у роках, біологічний вік - це, по суті, наскільки старим почувається ваше тіло, і, за словами дослідників, таких як Дварака, за допомогою певних інструментів вони можуть це виміряти. У цьому дослідженні біологічний вік визначався за допомогою так званого "епігенетичного годинника", який вимірює біологічний вік людини за допомогою метилювання ДНК, тобто хімічних сигналів, що додаються або видаляються з ДНК у міру старіння.

На початку дослідження команда TruDiagnostic та їхні наукові партнери взяли початкові зразки крові у 184 учасників з ВІЛ-асоційованою ліпогіпертрофією - станом, що призводить до надмірного відкладення жиру та швидкого старіння клітин - для вимірювання їх біологічного віку. У статті йдеться про те, що ця когорта, обрана у зв'язку з "прискореним біологічним старінням, що характеризується передчасним початком вікових захворювань, стійким слабовираженим запаленням та метаболічними порушеннями", ідеально підходила для експерименту.

Протягом 32 тижнів половина учасників отримувала ін'єкцію плацебо один раз на тиждень, тоді як інша половина отримувала ін'єкції активного семаглутиду. Наприкінці дослідження в учасників знову взяли кров, і аналіз показав, що ті, хто отримав GLP-1, "стали в середньому на 3,1 року біологічно молодшими до кінця дослідження", розповів Дварака журналу New Scientist.

Було не лише відзначено звернення назад біологічного віку, а й, як пояснюється у дослідженні, у групи, яка приймала активний семаглутид, спостерігалося уповільнення сигналів старіння у нирках, серці, запальних системах та мозку - в останньому випадку у деяких учасників спостерігалося уповільнення старіння до п'яти років.

Хоча учасники дослідження мали ВІЛ, Дварака наполягає, що аналогічні переваги можуть легко спостерігатися і у людей без вірусу завдяки задокументованій здатності Ozempic покращувати обмін речовин і розподіл жиру, що, як зазначає New Scientist, може активувати молекули, що сприяють старінню.

Визнаючи, що призначати семаглутид як антивіковий препарат "передчасно", вчений з TruDiagnostic, з оптимізмом дивиться в майбутнє.

"Семаглутид може не тільки уповільнити процес старіння, - розповів Дварака виданню New Scientist, - а й частково звернути його назад у деяких людей".

Схуднення з допомогою Ozempic: менш похвально, ніж дієта та спорт03.04.25, 20:26 • 12797 переглядiв

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
Кентуккі
Сполучені Штати Америки