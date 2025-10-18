Виробник Ozempic провів кадрові перестановки через тиск Трампа
Novo Nordisk призначила Грега Майлі керівником по корпоративних зв'язках. Це відбувається на тлі тиску адміністрації Трампа щодо ціноутворення на ліки та спроб компанії відновити довіру інвесторів.
Компанія Novo Nordisk призначила представника фармацевтичної галузі США Грега Майлі новим керівником відділу корпоративних зв'язків, на тлі того, як виробник ліків від ожиріння стикається зі зростаючим тиском з боку президента США Дональда Трампа щодо ціноутворення на ліки, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Майлі нещодавно обіймав посаду старшого віце-президента зі взаємодії з державними органами американського фармацевтичного гіганта AbbVie. У п'ятницю він опублікував заяву на LinkedIn, і Novo Nordisk поділилася нею.
Novo звертається до американського керівника з багатим досвідом роботи у фармацевтичній галузі США, щоб допомогти компанії впоратися з політичними ризиками в умовах адміністрації Трампа у США, найбільшому для неї ринку, пише видання.
Призначення відбувається на тлі спроб нового генерального директора Майка Дустдара відновити довіру інвесторів шляхом реструктуризації, щоб зосередити Novo на запеклій боротьбі з ліками від ожиріння проти американського конкурента Eli Lilly.
Майлі вказав у LinkedIn, що розпочне роботу на своїй новій посаді наступного місяця та переїде до Данії, рідного ринку Novo.
Основним пріоритетом Майлі буде покращення відносин Novo з адміністрацією Трампа, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.
Інші великі фармацевтичні компанії найняли експертів зі зв'язків з громадськістю з великим досвідом роботи в республіканських колах, щоб впоратися з тиском адміністрації на галузь, повідомило джерело в європейській фармацевтичній компанії Reuters у п'ятницю.
Акції Novo та Lilly зросли в п'ятницю після того, як Трамп заявив, що ціна на препарат Ozempic від діабету від Novo буде знижена. Ozempic містить той самий активний інгредієнт, що й препарат для схуднення Wegovy.
Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, включаючи 100% мито на імпорт ліків з 1 жовтня 2025 року, якщо компанія не будує завод у США.