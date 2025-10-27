Что скрывает статистика: мертворождения в США случаются чаще, чем считалось

Новое исследование, проведенное Гарвардом и Массачусетским университетом, показало, что между 2016 и 2022 годами почти 19 тысяч беременностей закончились мертворождением. Около 30% случаев произошли без каких-либо медицинских предпосылок, пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Широкий анализ почти 2,8 миллиона беременностей показал, что между 2016 и 2022 годами произошло почти 19 000 мертворождений, что выше, чем зафиксировано в федеральных данных - пишет издание.

Исследование, опубликованное в понедельник, показывает, что "почти 30% мертворожденных детей случаются во время беременностей, которые, казалось бы, не были связаны с какими-либо клиническими рисками". Исследование также выявило, что мертворождаемость продолжает неравномерно распределяться по расовому и социально-экономическому признаку - больше всего страдают чернокожие семьи и более бедные общины.

Даже когда мы знаем, что кто-то находится в группе повышенного риска, наши средства профилактики все еще ограничены. Каждое мертворождение – это невероятная потеря не только для матери, но и для всей семьи, и напоминание о том, сколько нам еще предстоит сделать - сказал Марк Клапп, акушер-гинеколог.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана и Массачусетского университета генерала Бригема заявили, что исследование, опубликованное в понедельник, является "одним из крупнейших и наиболее богатых данными исследований относительно бремени мертворождения на сегодняшний день".

Они обнаружили, что между 2016 и 2022 годами мертворождения произошли в:

1 на каждые 147 рождений, что выше показателя, чем примерно один на каждые 175 рождений, о котором сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний;

1 из каждых 112 рождений в семьях с низким уровнем дохода;

1 из каждых 95 рождений в районах с более высокой долей чернокожих семей по сравнению с белыми семьями.

Джессика Коэн, соавтор и профессор экономики здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Гарвардского университета имени Т. Х. Чана, сказала, что расхождение в показателях между исследованием и данными CDC может быть связано с известными неточностями в регистрации свидетельств о смерти плода, которые не всегда точно фиксируют каждое мертворождение и отличаются по качеству и определению в разных штатах.

В исследовании Гарварда проанализировали результаты беременностей, используя данные коммерческого медицинского страхования и демографическую информацию от некоммерческой организации Health Care Cost Institute, которая отслеживает десятки миллионов частно застрахованных пациентов. Дополнительно учитывались данные American Community Survey Бюро переписи населения США и статистика организации March of Dimes, занимающейся материнским здоровьем и профилактикой детской смертности.

Мертворождение в исследовании определяется как смерть плода после 20 недель беременности. Несмотря на то, что за последние 30 лет количество мертворождений в США постепенно снижалось благодаря улучшению медицинской помощи, темпы этого снижения значительно замедлились.

Риски мертворождения

Согласно исследованию, более 70% мертворожденных детей имели по крайней мере один клинический фактор риска, ожирение, употребление психоактивных веществ или диабет матери. Однако многие случаи происходили без предварительных признаков или известных осложнений. Самые высокие показатели наблюдались при беременности, осложненной хронической гипертензией, аномалиями плода или низким уровнем околоплодных вод, и они резко возрастали после 41 недели беременности.

Исследование также показало, что структурное неравенство, в частности место жительства и доступные в общине ресурсы, остается сильным фактором риска. Уровень мертворождаемости был выше в районах с большим количеством домохозяйств с низким доходом и значительным населением чернокожих, даже среди семей с частным страхованием. Авторы предполагают, что социальная нехватка продолжает влиять на течение беременности. Они отмечают, что даже в городах с лучшими больницами некоторые женщины боятся отстаивать свои права или ставить под сомнение медицинские решения.

Гарви Климан, директор Отдела репродуктивных и плацентарных исследований Йельского университета, который не участвовал в исследовании, заявил, что системный расизм является одним из главных факторов неравенства.

Нет никакой биологической причины для почти втрое большего количества мертворожденных детей среди чернокожих американцев по сравнению с белыми. И это было доказано снова и снова, и это неравенство на самом деле не улучшилось - сказал Климан.

