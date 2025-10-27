Гарвард б’є на сполох через "інфляцію оцінок": 60% студентів отримують "відмінно"
Київ • УНН
Понад 60% оцінок у Гарварді – "відмінно", що викликало занепокоєння керівництва університету. Деканка Аманда Клейбо закликала викладачів обмежити надмірне виставлення найвищих балів.
У Гарвардському університеті понад половина студентів отримує найвищі оцінки, що викликало занепокоєння керівництва через "інфляцію оцінок". Згідно зі звітом Управління бакалаврату, понад 60% оцінок у Гарварді – "відмінно", тоді як десять років тому цей показник становив 40%, а двадцять років тому – менше 25%. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Деканка Аманда Клейбо закликала викладачів обмежити надмірне виставлення найвищих балів, наголосивши, що це "підриває академічну культуру" університету. Вона вказала, що частина викладачів завищує оцінки, аби не втратити студентів, які уникають курсів із суворим оцінюванням.
На проблему звернули увагу й федеральні чиновники США, які вимагають від університетів дотримуватися принципів "чесного оцінювання" та "обґрунтованих стандартів".
Попри зростання кількості відмінників, частка студентів із середнім балом 4,0 зменшилася на 12% за останній рік. У Гарварді сподіваються, що перегляд стандартів і відкритість у системі оцінювання допоможуть зупинити тенденцію до "знецінення відмінності".
