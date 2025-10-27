$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 24004 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 36217 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51664 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 41879 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 44801 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40008 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42431 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37039 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34918 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28730 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гарвард б’є на сполох через "інфляцію оцінок": 60% студентів отримують "відмінно"

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Понад 60% оцінок у Гарварді – "відмінно", що викликало занепокоєння керівництва університету. Деканка Аманда Клейбо закликала викладачів обмежити надмірне виставлення найвищих балів.

Гарвард б’є на сполох через "інфляцію оцінок": 60% студентів отримують "відмінно"

У Гарвардському університеті понад половина студентів отримує найвищі оцінки, що викликало занепокоєння керівництва через "інфляцію оцінок". Згідно зі звітом Управління бакалаврату, понад 60% оцінок у Гарварді – "відмінно", тоді як десять років тому цей показник становив 40%, а двадцять років тому – менше 25%. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Деканка Аманда Клейбо закликала викладачів обмежити надмірне виставлення найвищих балів, наголосивши, що це "підриває академічну культуру" університету. Вона вказала, що частина викладачів завищує оцінки, аби не втратити студентів, які уникають курсів із суворим оцінюванням.

Стенфорд і Бебсон очолили рейтинг найкращих коледжів США 2026 року: які ще у списку04.10.25, 12:59 • 4765 переглядiв

На проблему звернули увагу й федеральні чиновники США, які вимагають від університетів дотримуватися принципів "чесного оцінювання" та "обґрунтованих стандартів".

Попри зростання кількості відмінників, частка студентів із середнім балом 4,0 зменшилася на 12% за останній рік. У Гарварді сподіваються, що перегляд стандартів і відкритість у системі оцінювання допоможуть зупинити тенденцію до "знецінення відмінності".

Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа04.09.25, 04:09 • 4711 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуОсвіта
Вибори в США
Тренд
Гарвардський університет
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки