Восьминоги можуть розпізнавати хімікати дотиком - дослідження

Восьминоги здатні виявляти шкідливі хімічні речовини за допомогою сенсорів, розташованих на присосках, що дозволяє їм розрізняти зіпсовану їжу або яйця. Про це пише УНН з посиланням на Phys.

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Команда біологів і хіміків із Гарвардського університету та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго дослідила сенсорні можливості каліфорнійських двоплямистих восьминогів. Учені спостерігали за тим, як восьминоги перевіряли свої яйця і відкидали ті, що були пошкоджені або нежиттєздатні.

Восьминоги реагували на хімічні речовини, які вироблялися мікробами на зіпсованих яйцях, інакше, ніж на ті, що були присутні на здорових – зазначили дослідники.

Під час експерименту вчені зібрали мікроорганізми з поверхні зіпсованих яєць і встановили, що приблизно 300 видів бактерій значно частіше зустрічаються саме на пошкодженому біоматеріалі. Пізніше вони помістили ці речовини до чашок Петрі зі штучно відтвореними сенсорними клітинами восьминогів.

Сенсори на присосках дозволяють тваринам виявляти хімічні сполуки, які виробляють бактерії під час розкладу біологічного матеріалу – пояснили в дослідницькій групі.

Схожі хімічні речовини вчені виявили й на поверхні тіл крабів, яких восьминоги відмовлялися споживати через псування.

Додатково

Раніше було відомо, що восьминоги можуть знаходити їжу, яка прихована під камінням, орієнтуючись лише на дотик. Нове дослідження показує, що ці тварини здатні на складні сенсорні дії, зокрема виявлення шкідливих речовин на мікроскопічному рівні.

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