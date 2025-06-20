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Восьминоги можуть розпізнавати хімікати дотиком - дослідження

Київ • УНН

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Восьминоги мають унікальну здатність розрізняти зіпсовану їжу та яйця завдяки сенсорам на присосках, що дозволяють їм виявляти шкідливі хімічні речовини. Дослідження Гарвардського та Каліфорнійського університетів підтвердило, що ці тварини реагують на бактерії, які розкладають біологічний матеріал, відмовляючись від зіпсованої їжі.

Восьминоги можуть розпізнавати хімікати дотиком - дослідження

Восьминоги здатні виявляти шкідливі хімічні речовини за допомогою сенсорів, розташованих на присосках, що дозволяє їм розрізняти зіпсовану їжу або яйця. Про це пише УНН з посиланням на Phys.

Деталі

Команда біологів і хіміків із Гарвардського університету та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго дослідила сенсорні можливості каліфорнійських двоплямистих восьминогів. Учені спостерігали за тим, як восьминоги перевіряли свої яйця і відкидали ті, що були пошкоджені або нежиттєздатні.

Восьминоги реагували на хімічні речовини, які вироблялися мікробами на зіпсованих яйцях, інакше, ніж на ті, що були присутні на здорових

– зазначили дослідники.

Під час експерименту вчені зібрали мікроорганізми з поверхні зіпсованих яєць і встановили, що приблизно 300 видів бактерій значно частіше зустрічаються саме на пошкодженому біоматеріалі. Пізніше вони помістили ці речовини до чашок Петрі зі штучно відтвореними сенсорними клітинами восьминогів.

Сенсори на присосках дозволяють тваринам виявляти хімічні сполуки, які виробляють бактерії під час розкладу біологічного матеріалу

– пояснили в дослідницькій групі.

Схожі хімічні речовини вчені виявили й на поверхні тіл крабів, яких восьминоги відмовлялися споживати через псування.

Додатково

Раніше було відомо, що восьминоги можуть знаходити їжу, яка прихована під камінням, орієнтуючись лише на дотик. Нове дослідження показує, що ці тварини здатні на складні сенсорні дії, зокрема виявлення шкідливих речовин на мікроскопічному рівні.

Перша у світі ферма з вирощування восьминогів стривожила вчених19.03.23, 19:43 • 2689475 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Гарвардський університет
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