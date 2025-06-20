Осьминоги могут распознавать химикаты прикосновением - исследование

Осьминоги способны обнаруживать вредные химические вещества с помощью сенсоров, расположенных на присосках, что позволяет им различать испорченную пищу или яйца. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.

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Команда биологов и химиков из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовала сенсорные возможности калифорнийских двухпятнистых осьминогов. Ученые наблюдали за тем, как осьминоги проверяли свои яйца и отбрасывали те, что были повреждены или нежизнеспособны.

Осьминоги реагировали на химические вещества, которые вырабатывались микробами на испорченных яйцах, иначе, чем на те, что присутствовали на здоровых – отметили исследователи.

Во время эксперимента ученые собрали микроорганизмы с поверхности испорченных яиц и установили, что примерно 300 видов бактерий значительно чаще встречаются именно на поврежденном биоматериале. Позже они поместили эти вещества в чашки Петри с искусственно воссозданными сенсорными клетками осьминогов.

Сенсоры на присосках позволяют животным обнаруживать химические соединения, которые производят бактерии во время разложения биологического материала – пояснили в исследовательской группе.

Похожие химические вещества ученые обнаружили и на поверхности тел крабов, которых осьминоги отказывались употреблять из-за порчи.

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Ранее было известно, что осьминоги могут находить пищу, скрытую под камнями, ориентируясь только на осязание. Новое исследование показывает, что эти животные способны на сложные сенсорные действия, в частности обнаружение вредных веществ на микроскопическом уровне.

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