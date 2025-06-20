Осьминоги могут распознавать химикаты прикосновением - исследование
Киев • УНН
Осьминоги обладают уникальной способностью различать испорченную пищу и яйца благодаря сенсорам на присосках, позволяющим им обнаруживать. Вредные химические вещества. Исследование Гарвардского и Калифорнийского университетов подтвердило, что эти животные реагируют на бактерии, разлагающие биологический материал, отказываясь от испорченной пищи.
Осьминоги способны обнаруживать вредные химические вещества с помощью сенсоров, расположенных на присосках, что позволяет им различать испорченную пищу или яйца. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.
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Команда биологов и химиков из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовала сенсорные возможности калифорнийских двухпятнистых осьминогов. Ученые наблюдали за тем, как осьминоги проверяли свои яйца и отбрасывали те, что были повреждены или нежизнеспособны.
Осьминоги реагировали на химические вещества, которые вырабатывались микробами на испорченных яйцах, иначе, чем на те, что присутствовали на здоровых
Во время эксперимента ученые собрали микроорганизмы с поверхности испорченных яиц и установили, что примерно 300 видов бактерий значительно чаще встречаются именно на поврежденном биоматериале. Позже они поместили эти вещества в чашки Петри с искусственно воссозданными сенсорными клетками осьминогов.
Сенсоры на присосках позволяют животным обнаруживать химические соединения, которые производят бактерии во время разложения биологического материала
Похожие химические вещества ученые обнаружили и на поверхности тел крабов, которых осьминоги отказывались употреблять из-за порчи.
Дополнительно
Ранее было известно, что осьминоги могут находить пищу, скрытую под камнями, ориентируясь только на осязание. Новое исследование показывает, что эти животные способны на сложные сенсорные действия, в частности обнаружение вредных веществ на микроскопическом уровне.
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