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Осьминоги могут распознавать химикаты прикосновением - исследование

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Осьминоги обладают уникальной способностью различать испорченную пищу и яйца благодаря сенсорам на присосках, позволяющим им обнаруживать. Вредные химические вещества. Исследование Гарвардского и Калифорнийского университетов подтвердило, что эти животные реагируют на бактерии, разлагающие биологический материал, отказываясь от испорченной пищи.

Осьминоги могут распознавать химикаты прикосновением - исследование

Осьминоги способны обнаруживать вредные химические вещества с помощью сенсоров, расположенных на присосках, что позволяет им различать испорченную пищу или яйца. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.

Подробности

Команда биологов и химиков из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовала сенсорные возможности калифорнийских двухпятнистых осьминогов. Ученые наблюдали за тем, как осьминоги проверяли свои яйца и отбрасывали те, что были повреждены или нежизнеспособны.

Осьминоги реагировали на химические вещества, которые вырабатывались микробами на испорченных яйцах, иначе, чем на те, что присутствовали на здоровых

– отметили исследователи.

Во время эксперимента ученые собрали микроорганизмы с поверхности испорченных яиц и установили, что примерно 300 видов бактерий значительно чаще встречаются именно на поврежденном биоматериале. Позже они поместили эти вещества в чашки Петри с искусственно воссозданными сенсорными клетками осьминогов.

Сенсоры на присосках позволяют животным обнаруживать химические соединения, которые производят бактерии во время разложения биологического материала

– пояснили в исследовательской группе.

Похожие химические вещества ученые обнаружили и на поверхности тел крабов, которых осьминоги отказывались употреблять из-за порчи.

Дополнительно

Ранее было известно, что осьминоги могут находить пищу, скрытую под камнями, ориентируясь только на осязание. Новое исследование показывает, что эти животные способны на сложные сенсорные действия, в частности обнаружение вредных веществ на микроскопическом уровне.

Первая в мире ферма по выращиванию осьминогов встревожила ученых19.03.23, 19:43 • 2689475 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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