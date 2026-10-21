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У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Конкурс Prix Pascal приймає французькомовні рукописи на 10–50 тисяч слів, створені у співавторстві з ШІ. Переможець отримає публікацію.

У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ

Цього тижня було започатковано премію для книг, написаних за допомогою штучного інтелекту (ШІ). На конкурс Prix Pascal de Littérature IA ("Премія Паскаля за літературу, створену за допомогою ШІ") приймаються рукописи, написані у співавторстві з інструментами штучного інтелекту, переможцю гарантується публікація твору, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Учасники мають подати неопублікований рукопис обсягом від 10 000 до 50 000 слів, а також надати інформацію про те, яка модель ШІ та які запити (промпти) використовувалися для створення тексту. Дозволено використовувати будь-які провідні мовні моделі, зокрема ChatGPT, Claude, Gemini та LLaMA. Учасники можуть перебувати в будь-якій країні світу, проте конкурсні роботи мають бути написані французькою мовою.

Премія названа на честь Блеза Паскаля — французького мислителя-енциклопедиста, який брав участь у створенні одного з перших механічних калькуляторів, а також писав богословські праці. Серед них — "Думки" (Pensées), які Папа Франциск відзначив за "філософську глибину та літературну чарівність".

Хоча умови конкурсу передбачають подання художнього твору, організатори також зазначають, що текст має сприяти вирішенню певної етичної, соціальної чи екологічної проблеми, яка загрожує людству. Засновниками премії стали підприємці у сфері технологій Філіп Родрігес, Альбен Сервіан та Жиль Мантре.

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Родрігес є партнером-засновником консалтингової фірми Avolta, що спеціалізується на злиттях і поглинаннях; на сайті компанії він охарактеризований як "провідна постать у європейській індустрії криптовалют і блокчейну". Сервіан — підприємець у галузі цифрових медіа та колишній голова ЛГБТК+-журналу Têtu. Жиль Мантре — колишній державний службовець, доктор філософії, який викладає в Гарвардському університеті та Університеті Париж 1 Пантеон-Сорбонна. Він також є співзасновником платформи для онлайн-голосування Electis.

Заснування Prix Pascal відбулося на тлі тривалих дискусій щодо можливого використання ШІ фіналістами та переможцями низки літературних премій цього року — зокрема премії Співдружності (Commonwealth Short Story Prize), премії Кейна (Caine Prize) та Гонкурівської премії (найпрестижнішої літературної нагороди Франції).

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Прийом заявок на Prix Pascal розпочався у вівторок; учасники можуть подати свої роботи через вебсайт премії. Реєстрація триватиме до кінця листопада. Згодом буде сформовано короткий список із 10 претендентів, а ім’я переможця оголосять на початку грудня. До складу журі увійдуть п’ятеро або шестеро письменників, критиків, журналістів, філософів та видавців; їхні імена буде оголошено на початку листопада.

Антоніна Туманова

КультураТехнологіїУНН Lite
ШІ (штучний інтелект)
Гарвардський університет
ChatGPT
Папа Франциск
Франція