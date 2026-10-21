Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ

$45.080.0850.530.00
ukenru
Эксклюзив
16:45 • 3150 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
16:32 • 4374 просмотра
Завтра часть Украины будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
15:29 • 11325 просмотра
В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине
14:51 • 13528 просмотра
"Разрушительная сила" Эль-Ниньо может привести к рекордному повышению температуры в Тихом океане — ООН
13:59 • 15166 просмотра
рф готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате в ноябре — кремль
13:45 • 19858 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины
Эксклюзив
13:29 • 13383 просмотра
Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество
13:17 • 10253 просмотра
В Нацбанке отреагировали на слухи об отставке Андрея Пышного
12:16 • 16885 просмотра
Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
21 октября, 10:30 • 18891 просмотра
Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.8м/с
90%
759мм
Популярные новости
путин играет Трампом, отвлекая внимание от поддержки Украины, - сенатор-республиканец США Тиллис21 октября, 07:20 • 12835 просмотра
Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия МаскаVideo21 октября, 09:30 • 20046 просмотра
Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны21 октября, 09:40 • 8508 просмотра
путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль21 октября, 10:58 • 11913 просмотра
В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа12:16 • 7502 просмотра
публикации
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
16:45 • 3110 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины13:45 • 19849 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 53536 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 60532 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 68050 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Осло
Норвегия
Иран
Реклама
УНН Lite
Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ15:42 • 3374 просмотра
Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфираPhoto15:11 • 5648 просмотра
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания14:39 • 5708 просмотра
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 46678 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях21 октября, 02:05 • 45304 просмотра
Актуальное
ChatGPT
Старлинк
Financial Times
The New York Times
НАСАМС

Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ

Киев • УНН

 • 3382 просмотра

Конкурс Prix Pascal принимает рукописи на французском языке объёмом от 10 до 50 тысяч слов, созданные в соавторстве с ИИ. Победитель получит публикацию.

Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ

На этой неделе была учреждена премия для книг, написанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На конкурс Prix Pascal de Littérature IA ("Премия Паскаля за литературу, созданную с помощью ИИ") принимаются рукописи, написанные в соавторстве с инструментами искусственного интеллекта; победителю гарантируется публикация произведения, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Участники должны подать неопубликованную рукопись объемом от 10 000 до 50 000 слов, а также предоставить информацию о том, какая модель ИИ и какие запросы (промпты) использовались для создания текста. Разрешено использовать любые ведущие языковые модели, включая ChatGPT, Claude, Gemini и LLaMA. Участники могут находиться в любой стране мира, однако конкурсные работы должны быть написаны на французском языке.

Премия названа в честь Блеза Паскаля — французского мыслителя-энциклопедиста, который участвовал в создании одного из первых механических калькуляторов, а также писал богословские труды. Среди них — "Мысли" (Pensées), которые Папа Франциск отметил за "философскую глубину и литературное обаяние".

Хотя условия конкурса предусматривают подачу художественного произведения, организаторы также отмечают, что текст должен способствовать решению определенной этической, социальной или экологической проблемы, угрожающей человечеству. Основателями премии стали предприниматели в сфере технологий Филипп Родригес, Альбен Сервиан и Жиль Мантре.

ИИ-агенты OpenAI дважды обошли внутреннюю систему их мониторинга21.10.26, 13:10 • 3316 просмотров

Родригес является управляющим партнером консалтинговой фирмы Avolta, специализирующейся на слияниях и поглощениях; на сайте компании он охарактеризован как "ведущая фигура в европейской индустрии криптовалют и блокчейна". Сервиан — предприниматель в сфере цифровых медиа и бывший глава ЛГБТК+-журнала Têtu. Жиль Мантре — бывший государственный служащий, доктор философии, преподающий в Гарвардском университете и Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. Он также является сооснователем платформы для онлайн-голосования Electis.

Учреждение Prix Pascal произошло на фоне продолжительных дискуссий о возможном использовании ИИ финалистами и победителями ряда литературных премий в этом году — в частности премии Содружества (Commonwealth Short Story Prize), премии Кейна (Caine Prize) и Гонкуровской премии (самой престижной литературной награды Франции).

ИИ-гигант Anthropic хочет передать 5% акций в "фонд общественного блага"19.10.26, 08:32 • 6513 просмотров

Прием заявок на Prix Pascal начался во вторник; участники могут подать свои работы через веб-сайт премии. Регистрация продлится до конца ноября. Позже будет сформирован короткий список из 10 претендентов, а имя победителя объявят в начале декабря. В состав жюри войдут пять или шесть писателей, критиков, журналистов, философов и издателей; их имена будут объявлены в начале ноября.

Антонина Туманова

КультураТехнологииУНН Lite
ИИ (искусственный интеллект)
Гарвардский университет
ChatGPT
Папа Франциск
Франция