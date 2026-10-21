Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ

На этой неделе была учреждена премия для книг, написанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На конкурс Prix Pascal de Littérature IA ("Премия Паскаля за литературу, созданную с помощью ИИ") принимаются рукописи, написанные в соавторстве с инструментами искусственного интеллекта; победителю гарантируется публикация произведения, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Участники должны подать неопубликованную рукопись объемом от 10 000 до 50 000 слов, а также предоставить информацию о том, какая модель ИИ и какие запросы (промпты) использовались для создания текста. Разрешено использовать любые ведущие языковые модели, включая ChatGPT, Claude, Gemini и LLaMA. Участники могут находиться в любой стране мира, однако конкурсные работы должны быть написаны на французском языке.

Премия названа в честь Блеза Паскаля — французского мыслителя-энциклопедиста, который участвовал в создании одного из первых механических калькуляторов, а также писал богословские труды. Среди них — "Мысли" (Pensées), которые Папа Франциск отметил за "философскую глубину и литературное обаяние".

Хотя условия конкурса предусматривают подачу художественного произведения, организаторы также отмечают, что текст должен способствовать решению определенной этической, социальной или экологической проблемы, угрожающей человечеству. Основателями премии стали предприниматели в сфере технологий Филипп Родригес, Альбен Сервиан и Жиль Мантре.

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Родригес является управляющим партнером консалтинговой фирмы Avolta, специализирующейся на слияниях и поглощениях; на сайте компании он охарактеризован как "ведущая фигура в европейской индустрии криптовалют и блокчейна". Сервиан — предприниматель в сфере цифровых медиа и бывший глава ЛГБТК+-журнала Têtu. Жиль Мантре — бывший государственный служащий, доктор философии, преподающий в Гарвардском университете и Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. Он также является сооснователем платформы для онлайн-голосования Electis.

Учреждение Prix Pascal произошло на фоне продолжительных дискуссий о возможном использовании ИИ финалистами и победителями ряда литературных премий в этом году — в частности премии Содружества (Commonwealth Short Story Prize), премии Кейна (Caine Prize) и Гонкуровской премии (самой престижной литературной награды Франции).

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Прием заявок на Prix Pascal начался во вторник; участники могут подать свои работы через веб-сайт премии. Регистрация продлится до конца ноября. Позже будет сформирован короткий список из 10 претендентов, а имя победителя объявят в начале декабря. В состав жюри войдут пять или шесть писателей, критиков, журналистов, философов и издателей; их имена будут объявлены в начале ноября.