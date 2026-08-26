Що покласти дитині в ланчбокс до школи та чого слід уникати - рекомендації МОЗ

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Шкільний перекус має допомагати дитині залишатися енергійною та зосередженою протягом дня. Зібрати збалансований ланчбокс можна без складних страв, якщо правильно поєднати овочі та фрукти, джерело білка, цільнозернові продукти й корисні жири. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, передає УНН.

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Шкільний перекус впливає на концентрацію уваги дитини, запаси енергії та настрій протягом дня. Часто батьки губляться серед порад і зрештою кладуть у ланчбокс те, що просто "протримається" до обіду - солодощі або бутерброди. Насправді зібрати смачний і корисний перекус нескладно, якщо орієнтуватися на принципи тарілки здорового харчування - йдеться у дописі.

Зокрема, міністерство радить брати за основу перекусу - овочі, фрукти та ягоди. Вони мають займати приблизно половину всього ланчбокса.

Віддавайте перевагу сезонним продуктам і потурбуйтеся про різноманіття: що більше кольорів, то краще - йдеться у дописі.

Ще чверть варто відвести продуктам, багатим на тваринний та рослинний білок. "запечене м’ясо курки, тушкована квасоля, варений нут або домашній несолоний хумус, густий "грецький" йогурт без цукру тощо. Додавання рослинного білка до раціону - це простий спосіб урізноманітнити харчування та зменшити споживання насичених жирів, на які часто багаті м’ясні страви - радять у міністерстві.

Іншу чверть можуть становити цільнозернові продукти: хліб, хлібці, домашнє вівсяне печиво з мінімальним вмістом цукру або невелика порція каші, не більша за кулак дитини. Це може бути вівсяна, гречана, перлова каша, бурий рис чи кіноа. Такі продукти містять складні вуглеводи та допомагають довше залишатися ситими на відміну від швидких простих вуглеводів (цукор).

До перекусу також можна додати горіхи або насіння - вони підтримують здоров’я серцево-судинної системи, мозку, шкіри і сприяють засвоєнню вітамінів. Водночас для пиття найкраще дати дитині пляшечку звичайної води. Також підійдуть несолодкий чай або компот без цукру.

Що краще не класти в ланчбокс

Міністерство охорони здоров’я не радить класти "з собою":

Страви, що швидко псуються: яйця, рибу, жирне м’ясо, м’який сир, тістечка з кремом. Продукти, які потребують охолодження, не можна залишати за кімнатної температури на тривалий час;

Соуси (майонез, кетчуп тощо): залежно від складу, вони можуть містити багато жиру, солі та доданого цукру, а також прискорюють псування продуктів;

Їжу з високим вмістом солі: ковбаси, сосиски, паштети, плавлені сири, консерви тощо;

Магазинні солодощі: тістечка, цукерки, батончики. Їх краще замінити свіжими фруктами або ягодами. Також можна покласти невелику порцію сухофруктів, домашнє печиво з мінімальною кількістю цукру або кілька шматочків темного шоколаду;

Напої із доданим цукром.

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