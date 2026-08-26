Що покласти дитині в ланчбокс до школи та чого слід уникати - рекомендації МОЗ

$44.670.0352.090.07
ukenru
08:38 • 934 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
07:30 • 13954 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:17 • 12623 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
07:05 • 13604 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
05:39 • 19344 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
04:52 • 25590 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
04:28 • 21349 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
26 серпня, 00:38 • 17789 перегляди
Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн
25 серпня, 21:58 • 12800 перегляди
У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
25 серпня, 20:46 • 40924 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.9м/с
45%
752мм
Популярнi новини
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 27712 перегляди
СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – моніториPhotoVideo25 серпня, 23:25 • 20209 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 22346 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 17191 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 13970 перегляди
Публікації
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:30 • 13970 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
07:05 • 13614 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 9922 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 14548 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 68337 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 17667 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 22799 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 28142 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 65789 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 66018 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Financial Times
Опалення
The Washington Post

Що покласти дитині в ланчбокс до школи та чого слід уникати - рекомендації МОЗ

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Половину ланчбокса мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще чверть - білкові й цільнозернові продукти. МОЗ радить воду та уникати солодощів.

Що покласти дитині в ланчбокс до школи та чого слід уникати - рекомендації МОЗ
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Шкільний перекус має допомагати дитині залишатися енергійною та зосередженою протягом дня. Зібрати збалансований ланчбокс можна без складних страв, якщо  правильно поєднати овочі та фрукти, джерело білка, цільнозернові продукти й корисні жири. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, передає УНН.

Деталі

Шкільний перекус впливає на концентрацію уваги дитини, запаси енергії  та настрій протягом дня. Часто батьки губляться серед порад і зрештою кладуть у ланчбокс те, що просто "протримається" до обіду - солодощі або бутерброди. Насправді зібрати смачний і корисний перекус нескладно, якщо орієнтуватися на принципи тарілки здорового харчування

- йдеться у дописі.

Зокрема, міністерство радить брати за основу перекусу - овочі, фрукти та ягоди. Вони мають займати приблизно половину всього ланчбокса.

Віддавайте перевагу сезонним продуктам і потурбуйтеся про різноманіття: що більше кольорів, то краще

 - йдеться у дописі.

Ще чверть варто відвести продуктам, багатим на тваринний та рослинний білок. "запечене м’ясо курки, тушкована квасоля, варений нут або домашній несолоний хумус, густий "грецький" йогурт без цукру тощо. Додавання рослинного білка до раціону - це простий спосіб урізноманітнити харчування та зменшити споживання насичених жирів, на які часто багаті м’ясні страви

- радять у міністерстві.

Іншу чверть можуть становити цільнозернові продукти: хліб, хлібці, домашнє вівсяне печиво з мінімальним вмістом цукру або невелика порція каші, не більша за кулак дитини. Це може бути  вівсяна, гречана, перлова каша, бурий рис чи кіноа. Такі продукти містять складні вуглеводи та допомагають довше залишатися ситими на відміну від швидких простих вуглеводів (цукор).

До перекусу також можна додати горіхи або насіння - вони підтримують здоров’я серцево-судинної системи, мозку, шкіри і сприяють засвоєнню вітамінів. Водночас для пиття найкраще дати дитині пляшечку звичайної води. Також підійдуть несолодкий чай або компот без цукру.

Що краще не класти в ланчбокс

Міністерство охорони здоров’я не радить класти "з собою":

  • Страви, що швидко псуються: яйця, рибу, жирне м’ясо, м’який сир, тістечка з кремом. Продукти, які потребують охолодження, не можна залишати за кімнатної температури на тривалий час;
    • Соуси (майонез, кетчуп тощо): залежно від складу, вони можуть містити багато жиру, солі та доданого цукру, а також прискорюють псування продуктів;
      • Їжу з високим вмістом солі: ковбаси, сосиски, паштети, плавлені сири, консерви тощо;
        • Магазинні солодощі: тістечка, цукерки, батончики. Їх краще замінити свіжими фруктами або ягодами. Також можна покласти невелику порцію сухофруктів, домашнє печиво з мінімальною кількістю цукру або кілька шматочків темного шоколаду;
          • Напої із доданим цукром.

            Нагадаємо

            Експерти Гарвардського університету розробили модель "Тарілки здорового харчування", яка є простою підказкою для формування щоденного раціону.

            Алла Кіосак

            СуспільствоЗдоров'яОсвіта
            Школа
            Міністерство охорони здоров'я України
            Гарвардський університет