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Что положить ребенку в ланчбокс в школу и чего следует избегать - рекомендации Минздрава

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Половину ланчбокса должны составлять овощи, фрукты и ягоды, еще четверть - белковые и цельнозерновые продукты. Минздрав советует пить воду и избегать сладостей.

Что положить ребенку в ланчбокс в школу и чего следует избегать - рекомендации Минздрава
Фото: Министерство здравоохранения Украины

Школьный перекус должен помогать ребёнку оставаться энергичным и сосредоточенным в течение дня. Собрать сбалансированный ланчбокс можно без сложных блюд, если  правильно сочетать овощи и фрукты, источник белка, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передаёт УНН.

Детали

Школьный перекус влияет на концентрацию внимания ребёнка, запасы энергии  и настроение в течение дня. Часто родители теряются среди советов и в итоге кладут в ланчбокс то, что просто "дотянет" до обеда - сладости или бутерброды. На самом деле собрать вкусный и полезный перекус несложно, если ориентироваться на принципы тарелки здорового питания

- говорится в сообщении.

В частности, министерство советует брать за основу перекуса - овощи, фрукты и ягоды. Они должны занимать примерно половину всего ланчбокса.

Отдавайте предпочтение сезонным продуктам и позаботьтесь о разнообразии: чем больше цветов, тем лучше

 - говорится в сообщении.

Ещё четверть стоит отвести продуктам, богатым животным и растительным белком. "запечённое мясо курицы, тушёная фасоль, варёный нут или домашний несолёный хумус, густой "греческий" йогурт без сахара и тому подобное. Добавление растительного белка в рацион - это простой способ разнообразить питание и уменьшить потребление насыщенных жиров, которыми часто богаты мясные блюда

- советуют в министерстве.

Другую четверть могут составлять цельнозерновые продукты: хлеб, хлебцы, домашнее овсяное печенье с минимальным содержанием сахара или небольшая порция каши, не больше кулака ребёнка. Это может быть  овсяная, гречневая, перловая каша, коричневый рис или киноа. Такие продукты содержат сложные углеводы и помогают дольше оставаться сытыми в отличие от быстрых простых углеводов (сахара).

К перекусу также можно добавить орехи или семена - они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, мозга, кожи и способствуют усвоению витаминов. В то же время для питья лучше всего дать ребёнку бутылочку обычной воды. Также подойдут несладкий чай или компот без сахара.

Что лучше не класть в ланчбокс

Министерство здравоохранения не советует класть "с собой":

  • Быстро портящиеся блюда: яйца, рыбу, жирное мясо, мягкий сыр, пирожные с кремом. Продукты, требующие охлаждения, нельзя оставлять при комнатной температуре на длительное время;
    • Соусы (майонез, кетчуп и тому подобное): в зависимости от состава они могут содержать много жира, соли и добавленного сахара, а также ускоряют порчу продуктов;
      • Еду с высоким содержанием соли: колбасы, сосиски, паштеты, плавленые сыры, консервы и тому подобное;
        • Магазинные сладости: пирожные, конфеты, батончики. Их лучше заменить свежими фруктами или ягодами. Также можно положить небольшую порцию сухофруктов, домашнее печенье с минимальным количеством сахара или несколько кусочков тёмного шоколада;
          • Напитки с добавленным сахаром.

            Напомним

            Эксперты Гарвардского университета разработали модель "Тарелки здорового питания", которая является простой подсказкой для формирования ежедневного рациона.

            Алла Киосак

            ОбществоЗдоровьеОбразование
            Школа
            Министерство здравоохранения Украины
            Гарвардский университет