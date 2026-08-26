Что положить ребенку в ланчбокс в школу и чего следует избегать - рекомендации Минздрава

Школьный перекус должен помогать ребёнку оставаться энергичным и сосредоточенным в течение дня. Собрать сбалансированный ланчбокс можно без сложных блюд, если правильно сочетать овощи и фрукты, источник белка, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передаёт УНН.

Школьный перекус влияет на концентрацию внимания ребёнка, запасы энергии и настроение в течение дня. Часто родители теряются среди советов и в итоге кладут в ланчбокс то, что просто "дотянет" до обеда - сладости или бутерброды. На самом деле собрать вкусный и полезный перекус несложно, если ориентироваться на принципы тарелки здорового питания