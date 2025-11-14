Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон

Експерти Гарвардського університету розробили модель "Тарілки здорового харчування", яка допомагає зрозуміти, як правильно формувати щоденний раціон. Вона не є дієтою, а слугує простою підказкою для вибору продуктів, що підтримують енергію, самопочуття та профілактику захворювань. Що має бути на цій тарілці - пише УНН із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Половина тарілки - овочі та фрукти

Половину тарілки мають складати овочі, фрукти та ягоди. Вони забезпечують організм клітковиною, вітамінами, мінералами а антиоксидантами., а також, підтримують імунітет та травленння. Найкраще обирати сезонні продукти й поєднувати різні кольори, бо кожен з них має свої корисні властивості. При цьому, картопля не враховується до загальної кількості овочів через високий вміст вуглеводів.

Чверть тарілки - складні вуглеводи.

Ще 25% тарілки займають цільнозернові продукти: вівсянка, гречка, перловка, бурий рис, кіноа. Вони містять вітаміни групи В, а також, залізо, магній та антиоксиданти й довше забезпечують відчуття ситості. Такі продукти допомагають уникнути різких коливань рівня цукру та підтримують здоров’я кишківника завдяки клітковині.

Ще одна чверть тарілки - білкові продукти

Останню частину тарілки займають білки - риба, птиця, яйця та бобові. Білок потрібен для росту й відновлення тканин, зміцнення імунітету та вироблення гормонів і ферментів. Додавання до раціону рослинних білків допомагає урізноманітнити харчування і зменшити споживання насичених жирів.

Експерти наголошують, що повна відмова від жирів може нашкодити організму. Варто уникати трансжирів і надлишку насичених жирів , натомість обирати корисні джерела – оливкову олію, горіхи, насіння, та жирну рибу. Такі жири підтримують роботу серцево-судинної системи, мозку та сприяють засвоєнню вітамінів A, D, E і K.

Також, для здорового харчування, вкрай важливо споживати достатню кількість води. Вона необхідна для всіх процесів організму: терморегуляції, травлення. обміну речовин та концентрації. На відвідміну від солодких напоїв та соків, вона не містить калорій і не навантажує організм.

Потреба у воді залежить від активності, погоди а стану здоров’я, тому важливо пити протягом дня та прислухатися до спраги. Каву і чай радять вживати без цукру.

