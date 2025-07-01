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Війна з вишами у США: Колумбійський університет попередили про ризик втрати акредитації

Київ • УНН

 • 217 перегляди

Колумбійський університет отримав попередження від Комісії з вищої освіти Середніх штатів про можливу втрату акредитації через недотримання стандартів безпеки, етики та інклюзивності. Університет залишається акредитованим, але має усунути зауваження, щоб зберегти свій статус.

Війна з вишами у США: Колумбійський університет попередили про ризик втрати акредитації

Колумбійський університет отримав офіційне попередження від Комісії з вищої освіти Середніх штатів США (MSCHE) про можливу втрату акредитації. Йдеться про "брак доказів" того, що університет дотримується низки стандартів, зокрема щодо сбезпечної атмосфери на кампусі для єврейських студентів. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як зазначено на офіційному сайті комісії, наразі акредитація Колумбійського університету залишається чинною, однак навчальний заклад перебуває в статусі попередження. Серед основних претензій — недостатній контроль за дотриманням планів безпеки та виконанням федеральних законів і нормативів.

У заяві речниці університету Вірджинії Лам Абрамс, наданій у відповідь на попередження, йдеться про готовність співпрацювати з MSCHE з метою усунення зауважень.

Колумбія рішуче налаштована протистояти антисемітизму на кампусі. Ми й надалі працюватимемо над тим, аби забезпечити відкритість та інклюзивність, де кожен — незалежно від походження - почувався у безпеці, мав підтримку та був бажаним учасником спільноти

- зазначила Абрамс.

Акредитація є ключовою умовою для доступу студентів до федеральних освітніх позик, а також підтвердженням якості освіти для студентів, викладачів та роботодавців.

Минулого місяця Міністерство освіти США заявило, що Колумбійський університет більше не відповідає критеріям акредитації. Причиною стала, за словами відомства, "навмисна байдужість" керівництва до випадків переслідування єврейських студентів. У зв’язку з цим Міністерство закликало MSCHE перевірити дотримання університетом законів щодо недискримінації.

Доповнення

У цьому контексті президент США Дональд Трамп назвав реформу системи акредитації своїм "секретним козирем". Під час передвиборчої кампанії він пообіцяв створити нові органи з акредитації, які впроваджуватимуть "реальні" стандарти — від скорочення адміністративних витрат до захисту свободи слова.

У квітні президент підписав указ про реформування системи акредитації, вказавши, що чинні агентства часто надають статус акредитованого навіть університетам низької якості. В указі також зазначено, що акредитори не тільки не виконують свої обов’язки перед студентами, родинами та платниками податків, а й "зловживають своєю владою".

За шість днів після критики з боку адміністрації Трампа, MSCHE офіційно звернулася до Колумбійського університету з вимогою надати додаткову інформацію щодо дотримання стандартів етики та доброчесності.

Водночас, як підкреслюють у MSCHE, процес позбавлення акредитації включає декілька етапів, і в навчального закладу є час на виправлення ситуації до ухвалення остаточного рішення.

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Нагадаємо

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Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Гарвардський університет
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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