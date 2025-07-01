Война с вузами в США: Колумбийский университет предупредили о риске потери аккредитации

Колумбийский университет получил официальное предупреждение от Комиссии по высшему образованию Средних штатов США (MSCHE) о возможной потере аккредитации. Речь идет о "недостатке доказательств" того, что университет придерживается ряда стандартов, в частности относительно безопасной атмосферы на кампусе для еврейских студентов. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как указано на официальном сайте комиссии, в настоящее время аккредитация Колумбийского университета остается действующей, однако учебное заведение находится в статусе предупреждения. Среди основных претензий — недостаточный контроль за соблюдением планов безопасности и выполнением федеральных законов и нормативов.

В заявлении пресс-секретаря университета Вирджинии Лам Абрамс, предоставленном в ответ на предупреждение, говорится о готовности сотрудничать с MSCHE с целью устранения замечаний.

Колумбия решительно настроена противостоять антисемитизму на кампусе. Мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы обеспечить открытость и инклюзивность, где каждый — независимо от происхождения — чувствовал себя в безопасности, имел поддержку и был желанным участником сообщества - отметила Абрамс.

Аккредитация является ключевым условием для доступа студентов к федеральным образовательным займам, а также подтверждением качества образования для студентов, преподавателей и работодателей.

В прошлом месяце Министерство образования США заявило, что Колумбийский университет больше не соответствует критериям аккредитации. Причиной стало, по словам ведомства, "намеренное безразличие" руководства к случаям преследования еврейских студентов. В связи с этим Министерство призвало MSCHE проверить соблюдение университетом законов относительно недискриминации.

Дополнение

В этом контексте президент США Дональд Трамп назвал реформу системы аккредитации своим "секретным козырем". Во время предвыборной кампании он пообещал создать новые органы по аккредитации, которые будут внедрять "реальные" стандарты — от сокращения административных расходов до защиты свободы слова.

В апреле президент подписал указ о реформировании системы аккредитации, указав, что действующие агентства часто предоставляют статус аккредитованного даже университетам низкого качества. В указе также отмечено, что аккредиторы не только не выполняют свои обязанности перед студентами, семьями и налогоплательщиками, но и "злоупотребляют своей властью".

Через шесть дней после критики со стороны администрации Трампа, MSCHE официально обратилась к Колумбийскому университету с требованием предоставить дополнительную информацию относительно соблюдения стандартов этики и добросовестности.

В то же время, как подчеркивают в MSCHE, процесс лишения аккредитации включает несколько этапов, и у учебного заведения есть время на исправление ситуации до принятия окончательного решения.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп в попытке сократить государственные расходы и в борьбе с противниками решений Белого дома развернул целую кампанию против авторитетных высших учебных заведений США. Одним из первых пострадал Гарвард, который теперь судится с администрацией Трампа.

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