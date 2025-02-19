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Рейтинг Зеленского примерно такой же, как у Трампа - Джонсон

Рейтинг Зеленского примерно такой же, как у Трампа - Джонсон

Киев  •  УНН

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Бывший премьер Британии опроверг заявление Трампа о 4% рейтинге Зеленского. Джонсон призвал ЕС разморозить российские активы для поддержки Украины.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского сопоставим с уровнем поддержки главы Белого дома Дональда Трампа в США. Об этом в соцсети Х написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает УНН.

Детали

По его словам, заявления Трампа не имеют целью быть исторически достоверными, а направлены на то, чтобы «принудить европейцев к действиям».

Конечно, рейтинг Зеленского не 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа,

- отметил Джонсон.

Он также призвал Евросоюз к более решительной поддержке Украины на фоне возможного сокращения помощи Киеву со стороны США.

Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему положить конец этой войне? ... В частности, США могут увидеть замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, главным образом в Бельгии. Это наличные, которыми можно и нужно было бы заплатить Украине и компенсировать поддержку США. Почему Европа мешает разморозить наличные путина?

- резюмировал политик.

Контекст

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы «объективная» ситуация. При этом, по его словам, рейтинг Владимира Зеленского «уже упал до 4%».

В среду президент Украины заявил что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. По словам Зеленского, если кто-то хочет его поменять прямо сейчас, то «прямо сейчас не получится».

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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