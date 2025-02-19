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Трамп заявив, що може зустрітися з путіним цього місяця

Трамп заявив, що може зустрітися з путіним цього місяця

Київ • УНН

 • 32344 перегляди

Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з путіним цього місяця для обговорення війни в Україні. Держсекретар Рубіо підтвердив, що конкретна дата саміту ще не встановлена.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що може зустрітися з російським диктатором володимиром путіним цього місяця, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Ймовірно", - сказав Трамп, завершуючи пресконференцію у своєму клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, коли його запитали, чи очікує він на зустріч з путіним до кінця місяця.

На пресбрифінгу про американо-російські переговори в Ер-Ріяді раніше держсекретар Марко Рубіо сказав, що обидві сторони не встановили дату саміту Трампа та путіна для обговорення війни рф проти України.

Трамп: Україна три роки брала участь у переговорах, але війна не завершилася19.02.25, 02:15 • 66191 перегляд

Після коментарів Трампа Шон Севетт, який був прессекретарем Ради національної безпеки Білого дому за колишнього президента США Джо Байдена, написав у посту в соціальних мережах, що росія розпочала війну.

"Схоже, Трамп купився на пропагандистський гачок, волосінь і грузило путіна, - сказав він. - Нагадування, яке нікому не потрібне: путін розпочав війну, вторгнувшись в Україну без причини, і його війська скоїли воєнні злочини проти українського народу. росія - сторона, відповідальна за продовження цієї війни".

Трамп розкритикував Байдена за його дії щодо України. Байден працював над тим, щоб Україна мала зброю, щоби спробувати відбитися від російських загарбників, вказує видання.

"Я думаю, що у мене є повноваження покласти край цій війні", - сказав Трамп.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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