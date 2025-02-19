Трамп заявил, что может встретиться с Путиным в этом месяце
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в этом месяце для обсуждения войны в Украине. Госсекретарь Рубио подтвердил, что конкретная дата саммита еще не установлена.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в этом месяце, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Вероятно", - сказал Трамп, завершая пресс-конференцию в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, когда его спросили, ожидает ли он встречу с Путиным до конца месяца.
На пресс-брифинге об американо-российских переговорах в Эр-Рияде ранее госсекретарь Марко Рубио сказал, что обе стороны не установили дату саммита Трампа и Путина для обсуждения войны РФ против Украины.
Трамп: Украина три года участвовала в переговорах, но война не завершилась19.02.25, 02:15 • 30005 просмотров
После комментариев Трампа Шон Севетт, который был пресс-секретарем Совета национальной безопасности Белого дома при бывшем президенте США Джо Байдене, написал в социальных сетях, что Россия начала войну.
"Похоже, Трамп попался на пропагандистскую удочку, леску и грузило Путина, - сказал он. - Напоминание, которое никому не нужно: Путин начал войну, вторгнувшись в Украину без причины, и его войска совершили военные преступления против украинского народа. Россия - сторона, ответственная за продолжение этой войны".
Трамп раскритиковал Байдена за его действия в отношении Украины. Байден работал над тем, чтобы Украина имела оружие, чтобы попытаться отразить российских захватчиков, указывает издание.
"Я думаю, что у меня есть полномочия положить конец этой войне", - сказал Трамп.