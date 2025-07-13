Иранский священнослужитель призвал убить Трампа и пообещал вознаграждение - СМИ

Иранский священнослужитель и чиновник Мансур Эмами предложил вознаграждение "любому, кто принесет голову Трампа", сообщается. Этот призыв, как и недавняя фетва против экс-президента США, является частью усиленной волны угроз со стороны Тегерана после ударов США по иранским ядерным объектам.

Об этом пишет УНН со ссылкой на СМИ Ирана.

Мансур Эмами, назначенный государством чиновник из провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, предложил значительное вознаграждение за убийство Трампа - сообщает британское оппозиционное издание «Иранский международный» и государственное информационное агентство «Хавза».

Иранский веб-сайт утверждает, что проводит публичную кампанию по сбору средств на убийство Трампа.

По состоянию на четверг, веб-сайт утверждал, что собрал более 40 миллионов долларов.

В течение последних недель в Иране по меньшей мере один высокопоставленный чиновник издал фетву - религиозное решение на основе исламского права против Трампа, а также против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Эту фетву озвучил один из самых влиятельных священнослужителей страны - великий аятолла Насер Макарем Ширази.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан, во время интервью с Такером Карлсоном, пытался дистанцировать официальные власти от этого решения, отметив, что приказ "не имеет ничего общего с иранским правительством или Верховным лидером" аятоллой Али Хаменеи.

Министерство внутренней безопасности США в прошлом месяце заявило, что Иран "имеет давнее обязательство преследовать должностных лиц правительства США, которых он считает ответственными за смерть иранского военного командира, убитого в январе 2020 года", имея в виду ликвидацию генерала Касема Сулеймани, осуществленную по приказу Трампа во время его первого президентского срока.

В дополнение к религиозным указам, в публичном пространстве появляются и прямые угрозы. Мохаммад-Джавад Лариджани, помощник, близкий к аятолле Хаменеи, заявил в эфире государственного телевидения Ирана, что Трамп "больше не может загорать в Мар-а-Лаго", имея в виду его частный курорт во Флориде, и добавил:

Пока он лежит, микродрон может прицелиться и поразить его прямо в пупок

В ответ на это Трамп заметил:

Я не уверен, что это на самом деле угроза, но, возможно, это так - сказал Трамп.

На это заявление отреагировал и сенатор-республиканец Джим Риш, председатель Комитета Сената по международным отношениям:

Постоянные призывы иранского режима к убийству президента Трампа абсолютно неприемлемы

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