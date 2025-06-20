США посилили стеження за проіранськими осередками через можливі удари – ЗМІ

Адміністрація американського лідера Дональда Трампа активізувала внутрішній моніторинг імовірних "сплячих" проіранських груп у США на тлі розгляду можливих ударів по іранських ядерних об'єктах. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За даними джерел видання, з початку операції Ізраїлю "Нація левів" правоохоронні органи США посилили стеження за осередками, які пов’язують із ліванською "Хезболлою" – терористичною організацією, що підтримується Іраном.

Оскільки президент Трамп розглядає потенційні удари США по іранських ядерних об'єктах, правоохоронні органи посилили спостереження за підтримуваними Іраном оперативниками у Сполучених Штатах – повідомили CBS News кілька джерел.

Повідомляється, що директор ФБР Каш Патель розпорядився активізувати дії щодо виявлення можливих "сплячих" осередків ще на початку кампанії Ізраїлю.

Білий дім і ФБР відмовилися офіційно коментувати ситуацію.

Доповнення

Після ліквідації генерала Касема Сулеймані у 2020 році занепокоєння щодо можливої помсти з боку іранських проксі-груп зросло.

Федеральні прокурори звинуватили оперативника Корпусу вартових ісламської революції Ірану та двох осіб, які проживають у США, у змові з метою стеження та вбивства критиків іранського режиму.

Оперативник, за даними джерел, заявив слідству, що чиновники КВІР пропонували йому організувати атаку на Трампа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість удару по іранському об’єкту збагачення урану у Фордо. Він заявив, що рішення буде ухвалено протягом двох тижнів, з огляду на ймовірність відновлення переговорів з Тегераном.

Іран попередив, що у разі американського удару буде діяти у відповідь.

Трамп покладається на вузьке коло радників під час обдумування питання ударів по Ірану - ЗМІ