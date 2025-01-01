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США вводять санкції проти організацій рф та Ірану за втручання у вибори

США вводять санкції проти організацій рф та Ірану за втручання у вибори

Київ • УНН

 • 24104 перегляди

США запровадили санкції проти російського Центру геополітичної експертизи та іранського Cognitive Design Production Center за дезінформацію під час виборів. Організації створювали фейкові відео та новини для маніпуляції виборцями.

Сполучені Штати запровадили санкції проти двох організацій, пов'язаних з іранськими та російськими зусиллями дезінформувати американських виборців напередодні цьогорічних виборів США, пише УНН з посилання на АР.

Деталі

Американська розвідка звинуватила уряди росії та Ірану в поширенні дезінформації, в тому числі фейкових відео, новин і постів у соціальних мережах, з метою маніпулювання виборцями і підриву довіри до американських виборів.

"Уряди Ірану та росії націлилися на наші виборчі процеси та інститути і намагалися розділити американський народ за допомогою цілеспрямованих дезінформаційних кампаній", - заявив Бредлі Т. Сміт, в.о. заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки.

Крім того, влада США заявила, що російська група, московський центр геополітичної експертизи, керувала створенням, фінансуванням і поширенням дезінформації про американських кандидатів, у тому числі фальшивих відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

Окрім самої групи, нові санкції поширюються на її директора, який, як повідомляється, тісно співпрацював з агентами російської військової розвідки, які також курирують кібератаки і диверсії проти Заходу.

Також, повідомляється, що центр використовував штучний інтелект для створення фальшивих відео про американських кандидатів, створив десятки веб-сайтів з фейковими новинами, які виглядали легітимними, і навіть платив американським веб-компаніям за створення проросійського контенту.

Іранська група, Cognitive Design Production Center, є дочірньою компанією воєнізованої іранської Революційної гвардії, яку США визнали іноземною терористичною організацією. Чиновники США стверджують, що центр працював щонайменше з 2023 року з метою розпалювання політичної напруженості в Сполучених Штатах.

Американські спецслужби звинувачують іранський уряд у прагненні заохотити протести в США через війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. Іран також звинувачують у зламі акаунтів кількох високопоставлених нинішніх і колишніх американських чиновників, включно з високопоставленими членами передвиборчої кампанії новообраного президента США Дональда Трампа.

За кілька місяців до виборів представники американської розвідки заявили, що росія, Іран і Китай прагнули підірвати довіру до американської демократії. Вони також дійшли висновку, що росія прагнула підтримати остаточного переможця Трампа, який вихваляв російського президента володимира путіна, пропонував скоротити фінансування України і неодноразово критикував військовий альянс НАТО.

Водночас Іран, за словами офіційних осіб, намагався виступити проти кандидатури Трампа. Перша адміністрація новообраного президента розірвала ядерну угоду з Іраном, відновила санкції і наказала вбити іранського генерала Касема Сулеймані, що змусило іранських лідерів пообіцяти помсту.

Нагадаємо

Румунські спецслужби виявили масштабну російську кампанію з підтримки кандидата Келіна Джорджеску через TikTok. На просування витрачено понад мільйон євро через мережу проплачених акаунтів

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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