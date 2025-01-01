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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США вводят санкции против организаций рф и ирана за вмешательство в выборы

США вводят санкции против организаций рф и ирана за вмешательство в выборы

Киев  •  УНН

 • 8573 просмотра

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США ввели санкции против российского Центра геополитической экспертизы и иранского Cognitive Design Production Center за дезинформацию во время выборов. Организации создавали фейковые видео и новости для манипуляции избирателями.

Соединенные Штаты ввели санкции против двух организаций, связанных с иранскими и российскими усилиями дезинформировать американских избирателей накануне нынешних выборов США, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Американская разведка обвинила правительства россии и Ирана в распространении дезинформации, в том числе фейковых видео, новостей и постов в социальных сетях, с целью манипулирования избирателями и подрыва доверия к американским выборам.

"Правительства Ирана и россии нацелились на наши избирательные процессы и институты и пытались разделить американский народ с помощью целенаправленных дезинформационных кампаний", - заявил Брэдли Т. Смит, и.о. заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Кроме того, власти США заявили, что российская группа, московский центр геополитической экспертизы, руководила созданием, финансированием и распространением дезинформации об американских кандидатах, в том числе фальшивых видео, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Кроме самой группы, новые санкции распространяются на ее директора, который, как сообщается, тесно сотрудничал с агентами российской военной разведки, которые также курируют кибератаки и диверсии против Запада.

Также, сообщается, что центр использовал искусственный интеллект для создания фальшивых видео об американских кандидатах, создал десятки веб-сайтов с фейковыми новостями, которые выглядели легитимными, и даже платил американским веб-компаниям за создание пророссийского контента.

Иранская группа, Cognitive Design Production Center, является дочерней компанией военизированной иранской Революционной гвардии, которую США признали иностранной террористической организацией. Чиновники США утверждают, что центр работал по меньшей мере с 2023 года с целью разжигания политической напряженности в Соединенных Штатах.

Американские спецслужбы обвиняют иранское правительство в стремлении поощрить протесты в США из-за войны Израиля против ХАМАС в Газе. Иран также обвиняют во взломе аккаунтов нескольких высокопоставленных нынешних и бывших американских чиновников, включая высокопоставленных членов предвыборной кампании новоизбранного президента США Дональда Трампа.

За несколько месяцев до выборов представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай стремились подорвать доверие к американской демократии. Они также пришли к выводу, что россия стремилась поддержать окончательного победителя Трампа, который восхвалял российского президента владимира путина, предлагал сократить финансирование Украины и неоднократно критиковал военный альянс НАТО.

В то же время Иран, по словам официальных лиц, пытался выступить против кандидатуры Трампа. Первая администрация новоизбранного президента разорвала ядерную сделку с Ираном, возобновила санкции и приказала убить иранского генерала Касема Сулеймани, что заставило иранских лидеров пообещать месть.

Напомним

Румынские спецслужбы обнаружили масштабную российскую кампанию по поддержке кандидата Келина Джорджеску через TikTok. На продвижение потрачено более миллиона евро через сеть проплаченных аккаунтов

Алина Волянская

Алина Волянская

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