Трамп пригрозив пеклом Ірану, якщо Ормузьку протоку не відкриють за 48 годин
Київ • УНН
Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану щодо підписання угоди або відкриття Ормузької протоки. Час на виконання умов спливає протягом двох діб.
Президент США Дональд Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що "час для укладення угоди з Іраном спливає" і вже за 48 годин може обрушитись пекло, передає УНН.
Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає – 48 годин, перш ніж на них обрушиться пекло. Слава Богу!
Нагадаємо
Судно, пов'язане з Ізраїлем, було атаковане іранським безпілотником в Ормузькій протоці.
