Трамп пригрозив пеклом Ірану, якщо Ормузьку протоку не відкриють за 48 годин

Президент США Дональд Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що "час для укладення угоди з Іраном спливає" і вже за 48 годин може обрушитись пекло, передає УНН.

Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає – 48 годин, перш ніж на них обрушиться пекло. Слава Богу! - написав Трамп.

Трамп заявив, що США могли б легко відкрити Ормузьку протоку, якби мали трохи більше часу

Судно, пов'язане з Ізраїлем, було атаковане іранським безпілотником в Ормузькій протоці.

Понад 40 союзників США готують план "Б" щодо Ормузької протоки без Трампа