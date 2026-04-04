Іранський безпілотник атакував пов'язане з Ізраїлем судно в Ормузькій протоці
Київ • УНН
В Ормузькій протоці іранський дрон атакував судно, що призвело до пожежі. Іран намагається завдати збитків світовій економіці через блокування шляху.
Судно, пов'язане з Ізраїлем, було атаковане іранським безпілотником в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Sky News із посиланням на держЗМІ Ірану, передає УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, cудно загорілося на важливому водному шляху, який був значною мірою закритий з початку війни, оскільки Іран прагне стягнути ціну зі світової економіки.
