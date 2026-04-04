Іранський безпілотник атакував пов'язане з Ізраїлем судно в Ормузькій протоці

Судно, пов'язане з Ізраїлем, було атаковане іранським безпілотником в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Sky News із посиланням на держЗМІ Ірану, передає УНН.

За даними ЗМІ, cудно загорілося на важливому водному шляху, який був значною мірою закритий з початку війни, оскільки Іран прагне стягнути ціну зі світової економіки.

Розвідка США попереджає, що Іран навряд чи скоро послабить хватку щодо Ормузької протоки - Reuters