Иранский беспилотник атаковал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

Судно, связанное с Израилем, было атаковано иранским беспилотником в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на госСМИ Ирана, передает УНН.

По данным СМИ, судно загорелось на важном водном пути, который был в значительной степени закрыт с начала войны, поскольку Иран стремится взыскать цену с мировой экономики.

