Иранский беспилотник атаковал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
Киев • УНН
В Ормузском проливе иранский дрон атаковал судно, что привело к пожару. Иран пытается нанести ущерб мировой экономике через блокирование пути.
Судно, связанное с Израилем, было атаковано иранским беспилотником в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на госСМИ Ирана, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, судно загорелось на важном водном пути, который был в значительной степени закрыт с начала войны, поскольку Иран стремится взыскать цену с мировой экономики.
