Разведка США предупреждает, что Иран вряд ли скоро ослабит хватку в отношении Ормузского пролива - Reuters

Недавние отчеты разведки США предупреждают, что Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время, на фоне того, как его контроль над важнейшей в мире нефтяной артерией является единственным реальным рычагом влияния на Соединенные Штаты, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Эти данные свидетельствуют о том, что Тегеран может продолжать сдерживать движение в проливе, чтобы поддерживать высокие цены на энергоносители и таким образом давить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот нашел быстрый выход из почти пятинедельной войны, которая остается непопулярной среди американских избирателей, пишет издание.

Отчеты также предоставляют последние признаки того, что война, направленная на уничтожение военной мощи Ирана, может фактически усилить его региональное влияние, демонстрируя способность Тегерана угрожать ключевому водному пути, указывает издание.

Трамп пытался приуменьшить сложность возобновления работы Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового нефтяного оборота. В пятницу он, похоже, намекнул, что может приказать американским войскам открыть пролив, отмечает издание.

"За немного больше времени мы можем легко открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать состояние", - написал он на своей платформе Truth Social.

Трамп заявил, что США могли бы легко открыть Ормузский пролив, если бы у них было немного больше времени

Однако аналитики давно предупреждали, что попытка применить силу против Ирана, который контролирует одну сторону пролива, может оказаться дорогой и втянуть США в затяжную наземную войну, пишет издание.

"В попытке предотвратить разработку Ираном оружия массового уничтожения США передали Ирану оружие массового уничтожения", - заявил Али Ваез, директор проекта по Ирану в International Crisis Group, организации по предотвращению конфликтов.

Ваез заявил, что Тегеран понимает, что его способность влиять на мировые энергетические рынки, контролируя пролив, "намного мощнее, чем даже ядерное оружие".

Позиция Трампа относительно потенциального участия США в возобновлении работы пролива изменилась. С одной стороны, он сделал прекращение контроля Ирана над проливом предварительным условием прекращения огня, но затем призвал страны Персидского залива, зависящие от нефти, и союзников по НАТО взять на себя ведущую роль в открытии.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп "уверен, что пролив будет открыт очень скоро", и ясно дал понять, что Ирану не позволят регулировать водное движение после войны.

Однако чиновник отметил, что Трамп также говорил, что другие страны "имеют гораздо больше на кону в предотвращении такого результата", чем США.

С момента начала войны между Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 28 февраля, иранский Корпус стражей исламской революции, уступающий по вооружению, использует различные тактики, чтобы сделать коммерческий транзит через пролив слишком опасным или таким, что не подлежит страхованию.

По данным недавних разведывательных отчетов, Иран вряд ли откажется от этого рычага влияния в ближайшее время, сообщают три источника. Они отказались уточнить, какие агентства подготовили эти оценки.

"Безусловно, теперь, когда Иран почувствовал свою силу и влияние над проливом, он не отдаст это скоро", - сказал один из источников.

Тегеран "будет стараться сохранить рычаги влияния, которые они получили, нарушая движение" через пролив, заявил бывший директор ЦРУ Билл Бернс в подкасте журнала Foreign Affairs в четверг.

По его словам, Иран будет стараться использовать свою способность регулировать водный путь, чтобы получить "долгосрочные гарантии сдерживания и безопасности" в любом мирном соглашении с США и "некоторые прямые материальные выгоды", такие как взимание платы за проезд для финансирования послевоенного восстановления.

"Это, - сказал он, - создает действительно сложные переговоры сейчас".

ОАЭ готовы присоединиться к силовому открытию Ормузского пролива - WSJ