Разведка США предупреждает, что Иран вряд ли скоро ослабит хватку в отношении Ормузского пролива - Reuters

08:00 • 6984 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
07:30 • 18141 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
05:27 • 13565 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
05:00 • 22343 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 30521 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36 • 56882 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
3 апреля, 11:30 • 46268 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
3 апреля, 11:17 • 41957 просмотра
Зеленский добивается более четких гарантий безопасности США и анонсировал в документе ответы на вопросы, которые есть
Эксклюзив
3 апреля, 08:16 • 67872 просмотра
Воспользуется ли путин расколом Запада - риск удара по НАТО растет
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 60485 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Популярные новости
США уничтожили иранский Shahed-171, созданный после захвата секретного дрона RQ-170Photo4 апреля, 00:53 • 6476 просмотра
Укрзалізниця остановила часть поездов и эвакуирует пассажиров из-за атаки дронов в Киевской области4 апреля, 04:33 • 14655 просмотра
Как проходит полет Artemis II к ЛунеPhoto4 апреля, 04:40 • 4490 просмотра
Украина выдала Азербайджану иностранца, воевавшего на стороне россииPhoto06:58 • 11880 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto07:41 • 6080 просмотра
публикации
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах07:30 • 18137 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов05:00 • 22341 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 40004 просмотра
Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты3 апреля, 12:35 • 42932 просмотра
Что посадить в апреле - овощные культуры для раннего урожаяPhoto3 апреля, 10:22 • 50389 просмотра
Разведка США предупреждает, что Иран вряд ли скоро ослабит хватку в отношении Ормузского пролива - Reuters

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Разведка США предупреждает о нежелании Тегерана открывать нефтяную артерию. Иран использует пролив как рычаг влияния для получения гарантий безопасности.

Недавние отчеты разведки США предупреждают, что Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время, на фоне того, как его контроль над важнейшей в мире нефтяной артерией является единственным реальным рычагом влияния на Соединенные Штаты, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти данные свидетельствуют о том, что Тегеран может продолжать сдерживать движение в проливе, чтобы поддерживать высокие цены на энергоносители и таким образом давить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот нашел быстрый выход из почти пятинедельной войны, которая остается непопулярной среди американских избирателей, пишет издание.

Отчеты также предоставляют последние признаки того, что война, направленная на уничтожение военной мощи Ирана, может фактически усилить его региональное влияние, демонстрируя способность Тегерана угрожать ключевому водному пути, указывает издание.

Трамп пытался приуменьшить сложность возобновления работы Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового нефтяного оборота. В пятницу он, похоже, намекнул, что может приказать американским войскам открыть пролив, отмечает издание.

"За немного больше времени мы можем легко открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать состояние", - написал он на своей платформе Truth Social.

Трамп заявил, что США могли бы легко открыть Ормузский пролив, если бы у них было немного больше времени03.04.26, 16:52 • 3576 просмотров

Однако аналитики давно предупреждали, что попытка применить силу против Ирана, который контролирует одну сторону пролива, может оказаться дорогой и втянуть США в затяжную наземную войну, пишет издание.

"В попытке предотвратить разработку Ираном оружия массового уничтожения США передали Ирану оружие массового уничтожения", - заявил Али Ваез, директор проекта по Ирану в International Crisis Group, организации по предотвращению конфликтов.

Ваез заявил, что Тегеран понимает, что его способность влиять на мировые энергетические рынки, контролируя пролив, "намного мощнее, чем даже ядерное оружие".

Позиция Трампа относительно потенциального участия США в возобновлении работы пролива изменилась. С одной стороны, он сделал прекращение контроля Ирана над проливом предварительным условием прекращения огня, но затем призвал страны Персидского залива, зависящие от нефти, и союзников по НАТО взять на себя ведущую роль в открытии.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп "уверен, что пролив будет открыт очень скоро", и ясно дал понять, что Ирану не позволят регулировать водное движение после войны.

Однако чиновник отметил, что Трамп также говорил, что другие страны "имеют гораздо больше на кону в предотвращении такого результата", чем США.

С момента начала войны между Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 28 февраля, иранский Корпус стражей исламской революции, уступающий по вооружению, использует различные тактики, чтобы сделать коммерческий транзит через пролив слишком опасным или таким, что не подлежит страхованию.

По данным недавних разведывательных отчетов, Иран вряд ли откажется от этого рычага влияния в ближайшее время, сообщают три источника. Они отказались уточнить, какие агентства подготовили эти оценки.

"Безусловно, теперь, когда Иран почувствовал свою силу и влияние над проливом, он не отдаст это скоро", - сказал один из источников.

Тегеран "будет стараться сохранить рычаги влияния, которые они получили, нарушая движение" через пролив, заявил бывший директор ЦРУ Билл Бернс в подкасте журнала Foreign Affairs в четверг.

По его словам, Иран будет стараться использовать свою способность регулировать водный путь, чтобы получить "долгосрочные гарантии сдерживания и безопасности" в любом мирном соглашении с США и "некоторые прямые материальные выгоды", такие как взимание платы за проезд для финансирования послевоенного восстановления.

"Это, - сказал он, - создает действительно сложные переговоры сейчас".

ОАЭ готовы присоединиться к силовому открытию Ормузского пролива - WSJ01.04.26, 12:36 • 4509 просмотров

Юлия Шрамко

