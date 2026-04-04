Розвідка США попереджає, що Іран навряд чи скоро послабить хватку щодо Ормузької протоки - Reuters

Нещодавні доповіді розвідки США попереджають, що Іран навряд чи відкриє Ормузьку протоку найближчим часом, на тлі того, як її контроль над найважливішою у світі нафтовою артерією є єдиним реальним важелем впливу на Сполучені Штати, згідно з трьома джерелами, знайомими із ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ці дані свідчать про те, що Тегеран може продовжувати стримувати рух у протоці, щоб підтримувати високі ціни на енергоносії і таким чином тиснути на президента США Дональда Трампа, щоб той знайшов швидкий вихід із майже п'ятитижневої війни, яка залишається непопулярною серед американських виборців, пише видання.

Звіти також надають останні ознаки того, що війна, спрямована на знищення військової міці Ірану, може фактично посилити його регіональний вплив, демонструючи здатність Тегерана загрожувати ключовому водному шляху, вказує видання.

Трамп намагався применшити складність поновлення роботи Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового нафтового обороту. У п'ятницю він, схоже, натякнув, що може наказати американським військам відкрити протоку, зазначає видання.

"За трохи більше часу ми можемо легко відкрити Ормузьку протоку, забрати нафту і заробити статки", - написав він на своїй платформі Truth Social.

Трамп заявив, що США могли б легко відкрити Ормузьку протоку, якби мали трохи більше часу

Проте аналітики давно попереджали, що спроба застосувати силу проти Ірану, який контролює один бік протоки, може виявитися дорогою і втягнути США у затяжну наземну війну, пише видання.

"У спробі запобігти розробці Іраном зброї масового ураження США передали Ірану зброю масового ураження", - заявив Алі Ваєз, директор проєкту щодо Ірану в International Crisis Group, організації із запобігання конфліктам.

Ваєз заявив, що Тегеран розуміє, що його здатність впливати на світові енергетичні ринки, контролюючи протоку, "набагато потужніша, ніж навіть ядерна зброя".

Позиція Трампа щодо потенційної участі США у відновленні роботи протоки змінилася. З одного боку, він зробив припинення контролю Ірану над протокою попередньою умовою припинення вогню, але потім закликав країни Перської затоки, що залежать від нафти, і союзників по НАТО взяти на себе провідну роль у відкритті.

Представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним, заявив, що Трамп "впевнений, що протока буде відкрита дуже скоро", і ясно дав зрозуміти, що Ірану не дозволять регулювати водний рух після війни.

Проте чиновник зазначив, що Трамп також говорив, що інші країни "мають набагато більше на кону у запобіганні такому результату", ніж США.

З моменту початку війни між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 28 лютого, іранський Корпус вартових ісламської революції, який поступається по озброєнню, використовує різні тактики, щоб зробити комерційний транзит через протоку надто небезпечним або таким, що не підлягає страхуванню.

За даними нещодавніх розвідувальних звітів, Іран навряд чи відмовиться від цього важеля впливу найближчим часом, повідомляють три джерела. Вони відмовилися уточнити, які агентства підготували ці оцінки.

"Безумовно, тепер, коли Іран відчув свою силу та вплив над протокою, він не віддасть це скоро", - сказало одне із джерел.

Тегеран "намагатиметься зберегти важелі впливу, які вони отримали, порушуючи рух" через протоку, заявив колишній директор ЦРУ Білл Бернс у подкасті журналу Foreign Affairs у четвер.

За його словами, Іран намагатиметься використати свою здатність регулювати водний шлях, щоб отримати "довгострокові гарантії стримування та безпеки" в будь-якій мирній угоді зі США та "деякі прямі матеріальні вигоди", такі як стягнення плати за проїзд для фінансування післявоєнного відновлення.

"Це, - сказав він, - створює справді складні переговори зараз".

