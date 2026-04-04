Трамп пригрозил адом Ирану, если Ормузский пролив не откроют за 48 часов
Киев • УНН
Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану относительно подписания соглашения или открытия Ормузского пролива. Время на выполнение условий истекает в течение двух суток.
Президент США Дональд Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что "время для заключения сделки с Ираном истекает" и уже через 48 часов может обрушиться ад, передает УНН.
Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает – 48 часов, прежде чем на них обрушится ад. Слава Богу!
Трамп заявил, что США могли бы легко открыть Ормузский пролив, если бы у них было немного больше времени03.04.26, 16:52 • 3692 просмотра
Напомним
Судно, связанное с Израилем, было атаковано иранским беспилотником в Ормузском проливе.
Более 40 союзников США готовят план "Б" по Ормузскому проливу без Трампа03.04.26, 10:15 • 4678 просмотров