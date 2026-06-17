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Трамп назвал ликвидированного Сулеймани "безумным гением" и связал его смерть с нынешней сделкой с Ираном

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Трамп назвал ликвидацию Сулеймани ключевым фактором договоренностей с Ираном. Президент считает, что смерть идеолога позволила достичь исторического соглашения.

Трамп назвал ликвидированного Сулеймани "безумным гением" и связал его смерть с нынешней сделкой с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани стала одним из факторов, которые в конечном итоге позволили достичь нынешних договоренностей с Ираном. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7, передает УНН.

Трамп назвал Сулеймани ключевой фигурой иранского режима.

"Если бы не убили генерала Сулеймани, наверное, мы бы сейчас не говорили с вами. Он был безумным гением. Они никогда не смогут заменить этого идеолога", – заявил президент США.

В то же время он отметил, что сильные и радикальные лидеры нередко приводят свои страны к серьезным проблемам.

"Очень многие люди забывают, что жесткие парни обычно приводят свою страну к пропасти", – сказал Трамп.

Американский президент также назвал достигнутые договоренности историческими.

"Это историческое соглашение со многими нашими союзниками и друзьями. Многие президенты и премьер-министры поддержали его", – отметил он.

По словам Трампа, среди лидеров, которые положительно оценили договоренности, был и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф17.06.26, 17:39 • 18866 просмотров

Андрей Тимощенков

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Касем Солеймани
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