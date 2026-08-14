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The New York Times
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США не смогли подтвердить предупреждение Израиля о заговоре Ирана против Трампа — Reuters

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Израиль предупреждал США о возможных попытках Ирана убить Трампа, но американская разведка не подтвердила угрозы. Предупреждения касались нападений во время полётов Air Force One и публичных мероприятий.

США не смогли подтвердить предупреждение Израиля о заговоре Ирана против Трампа — Reuters

В течение последнего года США получали от Израиля предупреждения о возможных попытках Ирана убить президента Дональда Трампа, однако американская разведка не смогла независимо подтвердить некоторые конкретные угрозы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

За последний год США получили несколько предупреждений от Израиля о том, что Иран намерен убить президента Дональда Трампа, в том числе перед секретной операцией с использованием самолета Air Force One в Турции, что представители разведки США не смогли независимо проверить, сообщает действующий американский чиновник и два бывших чиновника

- пишет издание.

По информации издания, среди возможных сценариев нападения на президента США также назывались нападение снайпера или вербовка человека для атаки с ножом во время крупного публичного мероприятия. Предупреждения начали поступать накануне 12-дневной войны в июне 2025 года и усилились вплоть до решения США начать войну в Иране в феврале.

Самое подробное предупреждение прозвучало накануне саммита НАТО в Анкаре в июле, сообщил американский чиновник и другой человек, осведомленный об этом вопросе. Израильские чиновники сообщили Белому дому разведданные, указывающие на то, что Иран может попытаться убить Трампа, возможно, с помощью ракеты, запускаемой с плеча, пока он летел на самолете Air Force One на саммит, сообщили чиновники

- пишет издание.

Согласно имеющимся данным, американская разведка давно оценивает, что Иран стремится отомстить за убийство Трампом иранского военного командира Касема Сулеймани в 2020 году. В то же время, по данным издания, разведывательное управление США не смогло подтвердить некоторые конкретные угрозы жизни Трампа, о которых сообщала израильская разведка с начала прошлого года.

ЦРУ скептически оценило данные Израиля об иранской угрозе Трампу перед сменой самолёта в Анкаре - WP13.08.26, 12:03 • 3116 просмотров

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Теракт
Санкции
Израиль
Касем Солеймани
Белый дом
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Анкара
Турция
Соединённые Штаты
Иран