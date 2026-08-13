ЦРУ скептически оценило данные Израиля об иранской угрозе Трампу перед сменой самолёта в Анкаре - WP

Чиновники разведки США скептически отнеслись к угрозе убийством президента США Дональда Трампа со стороны Ирана, о которой сообщил Израиль и которая привела к чрезвычайно секретному маневру, в результате которого он тайно вылетел из Турции на запасном военном самолёте, со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с разведданными, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

"Угроза убийством была передана израильским правительством в ЦРУ, где аналитики не сочли разведданные убедительными и передали этот скептицизм чиновникам администрации Трампа", — сказал один из чиновников.

Другой чиновник назвал сообщения об угрозах жизни Трампа "которые поступили из Израиля, а не из США, и рассматривались как имеющие низкий уровень достоверности".

Сомнения в некоторых кругах относительно непосредственной угрозы президенту добавляют новый элемент к решению Белого дома в прошлом месяце скрыть местонахождение Трампа, когда он вылетал с саммита НАТО в Анкаре, Турция, 8 июля, отмечает издание.

Белый дом в среду не ответил непосредственно на вопросы о разведданных, полученных Соединёнными Штатами, или о том, как их восприняли американские чиновники.

"Как сказал президент, он столкнулся с многочисленными угрозами жизни, в том числе со стороны Ирана, и принимаются все меры для обеспечения его безопасности", — заявил американский чиновник. "Основная миссия Секретной службы США — защищать президента, что они и сделали", — указал он.

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