ЦРУ скептически оценило данные Израиля об иранской угрозе Трампу перед сменой самолёта в Анкаре - WP
Киев • УНН
Аналитики ЦРУ не сочли убедительными данные Израиля об угрозе убийством Трампу, что вызвало тайный вылет из Турции. Белый дом подтвердил принятие мер для обеспечения безопасности президента.
Чиновники разведки США скептически отнеслись к угрозе убийством президента США Дональда Трампа со стороны Ирана, о которой сообщил Израиль и которая привела к чрезвычайно секретному маневру, в результате которого он тайно вылетел из Турции на запасном военном самолёте, со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с разведданными, сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
"Угроза убийством была передана израильским правительством в ЦРУ, где аналитики не сочли разведданные убедительными и передали этот скептицизм чиновникам администрации Трампа", — сказал один из чиновников.
Другой чиновник назвал сообщения об угрозах жизни Трампа "которые поступили из Израиля, а не из США, и рассматривались как имеющие низкий уровень достоверности".
Сомнения в некоторых кругах относительно непосредственной угрозы президенту добавляют новый элемент к решению Белого дома в прошлом месяце скрыть местонахождение Трампа, когда он вылетал с саммита НАТО в Анкаре, Турция, 8 июля, отмечает издание.
Белый дом в среду не ответил непосредственно на вопросы о разведданных, полученных Соединёнными Штатами, или о том, как их восприняли американские чиновники.
"Как сказал президент, он столкнулся с многочисленными угрозами жизни, в том числе со стороны Ирана, и принимаются все меры для обеспечения его безопасности", — заявил американский чиновник. "Основная миссия Секретной службы США — защищать президента, что они и сделали", — указал он.
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