Иран устанавливает контакты с повстанцами в Сирии после свержения Асада

Иран начал устанавливать новые контакты с повстанцами в новом руководстве Сирии после свержения режима Башара Асада, заявил высокопоставленный иранский чиновник в понедельник в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

Через несколько часов после падения Асада Иран заявил, что ожидает продолжения отношений с Дамаском на основе "дальновидного и мудрого подхода" двух стран, и призвал к созданию инклюзивного правительства, представляющего все слои сирийского общества.

Отмечается, что не вызывает сомнений обеспокоенность Тегерана тем, как смена власти в Дамаске повлияет на влияние Ирана в Сирии. Но паники нет, сообщили Reuters три иранских чиновника. По их данным, Тегеран ищет дипломатические пути для установления контакта с людьми, которых один из чиновников назвал "представителями новых правящих групп Сирии, чьи взгляды ближе к иранским".

"Главное беспокойство Ирана заключается в том, не вытолкнет ли преемник Асада Сирию с орбиты Тегерана", - сказал второй иранский чиновник. "Это сценарий, которого Иран стремится избежать".

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Сирия после Асада лишит ливанскую вооруженную группировку " Хезболла "единого сухопутного пути снабжения и лишит Иран главного доступа к Средиземному морю и "линии фронта" с Израилем.

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что правители Ирана, столкнувшиеся с потерей важного союзника в Дамаске и возвращением Дональда Трампа в Белый дом в январе, открыты для взаимодействия с новыми лидерами Сирии.

"Это взаимодействие является ключевым для стабилизации отношений и избежания дальнейшей региональной напряженности", - сказал чиновник.

По его словам, Тегеран установил контакты с двумя группами внутри нового руководства, и уровень взаимодействия будет оценен в ближайшие дни после встречи в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

Двое иранских чиновников заявили, что Тегеран опасается, что Трамп использует устранение Асада как рычаг для усиления экономического и политического давления на Иран, "чтобы заставить его пойти на уступки или дестабилизировать Исламскую Республику".

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После выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки 2015 года с шестью крупными державами в 2018 году тогдашний президент Трамп проводил политику "максимального давления", которая привела к чрезвычайным экономическим трудностям и обострила общественное недовольство в Иране.

В 2020 году Трамп, будучи президентом, приказал нанести удар с беспилотника, в результате которого был убит Касем Сулеймани, самый влиятельный иранский военачальник.

Дополнение

Иран потратил миллиарды долларов на поддержку Асада во время Гражданской войны, вспыхнувшей в Сирии в 2011 году, и направил в Сирию своих стражей исламской революции, чтобы удержать своего союзника у власти и сохранить "ось сопротивления" Тегерана Израилю и влияния США на Ближнем Востоке.

Падение Асада устраняет критически важное звено в иранской региональной цепи сопротивления, которая служила для Тегерана важным транзитным маршрутом для поставки оружия и финансирования своих марионеток, в частности, "Хезболлы".