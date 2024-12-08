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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили о пути к восстановлению отношений с Сирией на фоне падения режима Асада

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о пути к восстановлению отношений с Сирией на фоне падения режима Асада

Киев  •  УНН

 • 5538 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины заявило о возможности восстановления отношений с Сирией после падения режима Асада. Новая власть должна пересмотреть отношения с рф и признать территориальную целостность Украины.

Министерство иностранных дел Украины надеются на восстановление отношений с Сирией после падения режима Башара Асада. В украинском ведомстве призвали  следующую сирийскую власть пересмотреть  отношения с режимом российского диктатора владимира путина, а также уважать территориальную целостность Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД Украины.

На протяжении десятилетий режим Асада пренебрегал интересами собственного народа ради сохранения власти, превратив Сирию в страну-изгоя, которая опиралась на защиту и поддержку других диктаторских режимов. Его падение вновь свидетельствует, что путин всегда предает тех, кто на него полагается. Так всегда было и всегда будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на поддержку рф

- говорится в заявлении МИД Украины.

В дипломатическом ведомстве указывают на то, что события в Сирии демонстрируют слабость путинского режима, который не способен воевать на два фронта и бросает на произвол судьбы своих ближайших союзников ради продолжения войны в Украине. 

"Призываем следующую сирийскую власть пересмотреть отношения с путинским режимом, который привел к гибели десятков тысяч сирийских граждан, в том числе невинных женщин и детей", - призвали в ведомстве. 

В МИД напомнили, что именно москва побудила режим Башара Асада к незаконному признанию российской попытки аннексии Крыма и временной оккупации частей Донецкой и Луганской областей, что вынудило Украину в 2022 году разорвать дипломатические отношения со страной. 

Надеемся, что в будущем Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в том числе территориальную целостность и суверенитет Украины, что проложит путь к восстановлению двусторонних отношений и полноценного политического диалога между Киевом и Дамаском

- добавили в министерстве. 

Дополнение 

Сирийские повстанцы, которые достигли значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам президент Сирии бежал из страны. 

Самолет Syrian Air, на котором бежал Асад, исчез с радаров.  Существовала версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.

Позже в Главном управлении разведки МО Украины заявили, что россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров для прикрытия эвакуации Башара Асада. После этого появилась информация, что  Асад с членами своей семьи прибыл в москву. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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