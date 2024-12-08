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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске, где вероятно разрабатывают иранские ракеты - Reuters

Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске, где вероятно разрабатывают иранские ракеты - Reuters

Киев  •  УНН

 • 7449 просмотра

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Израильские военные атаковали исследовательский центр в Дамаске, где вероятно разрабатывались иранские ракеты дальнего действия. Также была обстреляна штаб-квартира таможни и военной разведки в районе Кафр-Суза.

Израиль нанес авиаудары по исследовательскому центру в Дамаске, в котором предположительно, занимаются разработкой иранских ракет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.  

Детали

Источники сообщили, что израильские военные разбомбили исследовательский центр в сирийской столице, который, как подозревают, использовался Ираном для разработки управляемых ракет большой дальности.

Также Израиль обстрелял штаб-квартиру таможни и военную разведку в комплексе безопасности в районе Кафр-Суза в Дамаске, сообщили Reuters два региональных источника безопасности.

Дополнение 

Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада.

Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе. 

израильские войска взяли под свой контроль буферную зону на Голанских высотах после падения правительства Асада. Нетаньяху заявил о необходимости захвата из-за отступления сирийских войск.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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