Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске, где вероятно разрабатывают иранские ракеты - Reuters
Киев • УНН
Израильские военные атаковали исследовательский центр в Дамаске, где вероятно разрабатывались иранские ракеты дальнего действия. Также была обстреляна штаб-квартира таможни и военной разведки в районе Кафр-Суза.
Израиль нанес авиаудары по исследовательскому центру в Дамаске, в котором предположительно, занимаются разработкой иранских ракет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.
Детали
Источники сообщили, что израильские военные разбомбили исследовательский центр в сирийской столице, который, как подозревают, использовался Ираном для разработки управляемых ракет большой дальности.
Также Израиль обстрелял штаб-квартиру таможни и военную разведку в комплексе безопасности в районе Кафр-Суза в Дамаске, сообщили Reuters два региональных источника безопасности.
Дополнение
Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.
израильские войска взяли под свой контроль буферную зону на Голанских высотах после падения правительства Асада. Нетаньяху заявил о необходимости захвата из-за отступления сирийских войск.