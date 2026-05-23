Иракский террорист планировал убийство Иванки Трамп ради мести за Сулеймани - СМИ

$44.2351.30
ukenru
11:41 • 3562 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 21327 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
22 мая, 14:53 • 50134 просмотра
Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США
22 мая, 14:21 • 72024 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo
Эксклюзив
22 мая, 14:18 • 46140 просмотра
Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт
Эксклюзив
22 мая, 13:38 • 41987 просмотра
Лазеры будут сбивать «шахеды» — военный эксперт объяснил, как будет работать украинская система «Тризуб»
22 мая, 13:16 • 25377 просмотра
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД
22 мая, 11:01 • 17461 просмотра
Первая большая волна жары в Европе угрожает рекордными температурами
Эксклюзив
22 мая, 10:29 • 19451 просмотра
Кому будет выгодна новая система оплаты проезда в столицеPhoto
Эксклюзив
22 мая, 10:15 • 36112 просмотра
Одинаковый сценарий для всех судов: дело о смерти пациента Odrex затормозили на ключевом медицинском этапеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4м/с
40%
755мм
Популярные новости
Что празднуют 23 мая в Украине и мире23 мая, 04:31 • 5844 просмотра
Сенаторы США требуют немедленно разблокировать 600 миллионов для Украины23 мая, 05:03 • 6742 просмотра
Более 200 боев произошло за сутки 22 мая - ГенштабPhoto23 мая, 05:18 • 3558 просмотра
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 16261 просмотра
Удар РФ по траурной колонне в Сумах - мужчина скончался в больнице10:33 • 5578 просмотра
публикации
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 16277 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 23-24 маяPhoto22 мая, 16:31 • 33888 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo22 мая, 14:21 • 72026 просмотра
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти22 мая, 12:47 • 39372 просмотра
Какие самые распространенные причины боли в левом боку22 мая, 11:31 • 45225 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумы
Германия
Село
Реклама
УНН Lite
Зеленский с супругой показали фото в вышиванкахPhoto21 мая, 06:40 • 60274 просмотра
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 92017 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 129803 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 127211 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 148981 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

Иракский террорист планировал убийство Иванки Трамп ради мести за Сулеймани - СМИ

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Мохаммад Аль-Саади планировал убить дочь Трампа из-за ликвидации Касема Сулеймани. Злоумышленника задержали в Турции и экстрадировали в США.

Иракский террорист планировал убийство Иванки Трамп ради мести за Сулеймани - СМИ

На дочь президента США Дональда Трампа Иванку готовилось покушение со стороны террориста, подготовленного Корпусом стражей исламской революции. Террорист хотел отомстить за то, что США "устранили его наставника". Об этом пишет The New York Post, передает УНН.

Детали

Первая дочь президента Иванка Трамп стала мишенью для убийства со стороны террориста, подготовленного Корпусом стражей исламской революции, в рамках хитроумного плана мести за то, что президент устранил его наставника

- пишет издание.

Недавно задержанный 32-летний Мохаммад Бакер Саад Давуд Аль-Саади "пообещал" убить Иванку и даже имел план ее дома во Флориде.

Иракский гражданин якобы преследовал цель убить семью президента Дональда Трампа в ответ на убийство иранского военного руководителя Касема Сулеймани во время удара американского беспилотника в Багдаде шесть лет назад.

После убийства Касема он ходил и говорил людям: "Мы должны убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так, как он сжег наш дом

- добавляет издание.

Аль-Саади также опубликовал фотографию карты, на которой отмечен анклав во Флориде, где Иванка и ее муж Джаред Кушнер владеют домом стоимостью 24 миллиона долларов, а также жуткую угрозу на арабском языке, которая переводится так: "Я говорю американцам: посмотрите на эту фотографию и знайте, что ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Сейчас мы находимся на этапе наблюдения и анализа. Я говорил вам, что наша месть - это лишь вопрос времени".

Аль-Саади, как сообщается, является высокопоставленной фигурой в террористических кругах Ирака и Ирана. Он был арестован в Турции 15 мая и экстрадирован в США, где, по данным Министерства юстиции, ему предъявлены обвинения в 18 нападениях и попытках нападений по всей Европе и США.

По данным Министерства юстиции, он стоит за атаками на американские и еврейские объекты, в частности за поджогом Банка Нью-Йорка Меллона в Амстердаме в марте, ножевым нападением на двух еврейских жертв в Лондоне в апреле и стрельбой в здании консульства США в Торонто, также в марте.

Он также планировал, координировал и, как утверждается, взял на себя ответственность за нападения на еврейское население, включая взрыв в синагоге в Льеже, Бельгия, поджог храма в Роттердаме в марте, по данным федеральных органов, а также за различные другие сорванные контратаки в США в ответ на текущий конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним

Нападавший, устроивший стрельбу возле бального зала, где президент США Дональд Трамп проводил ужин с журналистами, задержан. Это мужчина лет 30 из Калифорнии. При задержании у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножей.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
Взрывы
Выборы в США
Иванка Трамп
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Касем Солеймани
Ирак
Дональд Трамп
Амстердам
Турция
Соединённые Штаты
Иран
Лондон