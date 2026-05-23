Иракский террорист планировал убийство Иванки Трамп ради мести за Сулеймани - СМИ

На дочь президента США Дональда Трампа Иванку готовилось покушение со стороны террориста, подготовленного Корпусом стражей исламской революции. Террорист хотел отомстить за то, что США "устранили его наставника". Об этом пишет The New York Post, передает УНН.

Недавно задержанный 32-летний Мохаммад Бакер Саад Давуд Аль-Саади "пообещал" убить Иванку и даже имел план ее дома во Флориде.

Иракский гражданин якобы преследовал цель убить семью президента Дональда Трампа в ответ на убийство иранского военного руководителя Касема Сулеймани во время удара американского беспилотника в Багдаде шесть лет назад.

После убийства Касема он ходил и говорил людям: "Мы должны убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так, как он сжег наш дом - добавляет издание.

Аль-Саади также опубликовал фотографию карты, на которой отмечен анклав во Флориде, где Иванка и ее муж Джаред Кушнер владеют домом стоимостью 24 миллиона долларов, а также жуткую угрозу на арабском языке, которая переводится так: "Я говорю американцам: посмотрите на эту фотографию и знайте, что ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Сейчас мы находимся на этапе наблюдения и анализа. Я говорил вам, что наша месть - это лишь вопрос времени".

Аль-Саади, как сообщается, является высокопоставленной фигурой в террористических кругах Ирака и Ирана. Он был арестован в Турции 15 мая и экстрадирован в США, где, по данным Министерства юстиции, ему предъявлены обвинения в 18 нападениях и попытках нападений по всей Европе и США.

По данным Министерства юстиции, он стоит за атаками на американские и еврейские объекты, в частности за поджогом Банка Нью-Йорка Меллона в Амстердаме в марте, ножевым нападением на двух еврейских жертв в Лондоне в апреле и стрельбой в здании консульства США в Торонто, также в марте.

Он также планировал, координировал и, как утверждается, взял на себя ответственность за нападения на еврейское население, включая взрыв в синагоге в Льеже, Бельгия, поджог храма в Роттердаме в марте, по данным федеральных органов, а также за различные другие сорванные контратаки в США в ответ на текущий конфликт на Ближнем Востоке.

Нападавший, устроивший стрельбу возле бального зала, где президент США Дональд Трамп проводил ужин с журналистами, задержан. Это мужчина лет 30 из Калифорнии. При задержании у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножей.