90 из 112 российских дронов обезвредили над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 14 августа российские войска атаковали Украину 112 ударными БПЛА различных типов. Силы обороны сбили или подавили 90 дронов, зафиксированы попадания в 11 локациях.
россия ночью атаковала Украину 112 беспилотниками различных типов, 90 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах в пятницу, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 августа (с 18:00 13 августа) противник атаковал 112 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово — рф, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 местах, а также падение сбитых (обломков) в 6
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА14.08.26, 07:44 • 1908 просмотров