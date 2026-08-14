90 из 112 российских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью атаковала Украину 112 беспилотниками различных типов, 90 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах в пятницу, пишет УНН.

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По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 августа (с 18:00 13 августа) противник атаковал 112 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орёл, Миллерово — рф, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — оккупированная территория АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 местах, а также падение сбитых (обломков) в 6 — сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА