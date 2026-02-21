$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 11516 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 12785 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 18607 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 20520 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20364 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23158 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41500 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14934 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21057 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Amazon попередила про масштабну загрозу: кіберзлочинці використали ШІ для зламу понад 600 фаєрволів у 55 країнах за п'ять тижнів. Атаки націлені на об'єкти з однофакторною автентифікацією та слабкими обліковими даними.

Хакери зламали понад 600 фаєрволів у 55 країнах світу за допомогою ШІ всього за кілька тижнів

Компанія Amazon попередила про нову масштабну загрозу, в межах якої кіберзлочинці використали загальнодоступні інструменти генеративного штучного інтелекту для масового зламу мережевих екранів у 55 країнах світу. Протягом лише п'яти тижнів хакерам вдалося скомпрометувати понад 600 фаєрволів, використовуючи ШІ для автоматизації підбору паролів та обходу застарілих систем захисту. Згідно зі звітом Bloomberg, атаки були націлені на об'єкти з однофакторною автентифікацією та слабкими обліковими даними. Про це пише УНН.

Деталі

Застосування штучного інтелекту дозволило хакерам значно прискорити процес розвідки та виявлення вразливостей, які раніше потребували місяців ручної роботи. ШІ-інструменти допомогли автоматизувати написання шкідливого коду та адаптувати його під конкретні типи захисних систем у реальному часі.

Фішинг, “дзвінки з банку”, фейкові магазини - найпоширеніші види шахрайства: як не потрапити у пастку05.02.26, 12:28 • 3668 переглядiв

Фахівці Amazon зазначають, що такі операції часто є лише підготовчим етапом для розгортання програм-вимагачів, оскільки отриманий доступ до адміністративних панелей дає повний контроль над корпоративними мережами.

Використання генеративного ШІ для масштабування атак демонструє, що кіберзлочинність переходить на новий рівень. Ми бачимо, як хакери зламують сотні систем за лічені тижні, що раніше було неможливо для таких малих груп

– наголошується у заяві представників Amazon.

Необхідність посилення заходів безпеки

Інцидент підтвердив критичну вразливість систем, які досі покладаються на прості методи ідентифікації користувачів. Amazon наполегливо рекомендує організаціям негайно перейти на багатофакторну автентифікацію та використовувати алгоритми машинного навчання вже для захисту своїх мереж, щоб мати змогу протидіяти ШІ-атакам.

Експерти прогнозують, що кількість подібних автоматизованих нападів лише зростатиме, оскільки інструменти для їх проведення стають дедалі доступнішими на тіньових форумах.

CERT-UA зафіксувала нову хвилю кібератак на держоргани через вразливість у Microsoft Office02.02.26, 17:58 • 3713 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Amazon
Bloomberg