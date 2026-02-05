Фішинг, “дзвінки з банку”, фейкові магазини - найпоширеніші види шахрайства: як не потрапити у пастку

$43.170.02
51.030.08
ukenru
10:18 • 860 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 3670 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 3522 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 6706 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 6782 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 6250 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 9794 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18288 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 28445 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22188 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 14040 перегляди
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором5 лютого, 01:10 • 9596 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 10854 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 12184 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 10680 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 3668 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 43910 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 74425 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 74644 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 113671 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Село
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 21272 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 12483 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 12348 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 15402 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 13636 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Дія (сервіс)

Фішинг, “дзвінки з банку”, фейкові магазини - найпоширеніші види шахрайства: як не потрапити у пастку

Київ • УНН

 • 192 перегляди

В Україні кібершахраї все частіше використовують соціальну інженерію для отримання доступу до грошей та акаунтів. Стаття описує найпоширеніші види шахрайства та надає поради щодо захисту.

Фішинг, “дзвінки з банку”, фейкові магазини - найпоширеніші види шахрайства: як не потрапити у пастку

Кібершахраї дедалі рідше ламають системи напряму і дедалі частіше змушують людей самостійно віддати доступ до грошей та акаунтів через фішинг, шахрайські дзвінки з "банку", фейкові магазини й шкідливі застосунки. У цьому матеріалі УНН зібрав найпоширеніші види кібершахрайства, ключові ознаки ризику та короткий алгоритм дій, якщо людина вже стала мішенню злочинців.

Кібершахрайство: основні види схем і як їх розпізнати

Зараз в Україні злочинці найчастіше не зламують пристрої та не виводять з ладу системи безпек, а змушують людину зробити потрібну дію самостійно: перейти за посиланням, назвати код, встановити застосунок або переказати гроші. За оцінками банківського та фінансового сектору, значна частка інцидентів припадає саме на соціальну інженерію, коли операцію підтверджує законний власник рахунку.

Фішинг: підроблені сайти, листи та повідомлення

Фішингом називають виманювання даних через підроблені ресурси або повідомлення, схожі на офіційні від банків, маркетплейсів, держсервісів чи служби доставки. Роблять це кібершахраї через:

  • листи на електронну пошту;
    • SMS (смiшинг);
      • дзвінки (вішинг);
        • повідомлення в месенджерах і соцмережах.

          Окремий ризик - підміна номера (спуфінг), коли SMS шахрая підтягується в один ланцюжок із банківськими повідомленнями, а людина сприймає його як правдоподібне.

          Як уникнути фішингу

          • перевірити адресу сайту перед введенням будь-яких даних;
            • не переходьте за посиланнями з SMS/месенджерів у повідомленнях про термінові дії, виплати, компенсації, підтвердження облікового запису;
              • відкривати сайт вручну або через офіційний застосунок;
                • не вводити платіжні дані на сторінках, на які потрапили з реклами або з неперевіреного повідомлення.

                  Фейкові онлайн-магазини і недоставка товару

                  Одна з наймасовіших схем в Україні, особливо на маркетплейсах і в оголошеннях - фейкові продажі. Покупець оплачує товар повністю або вносить завдаток, після чого продавець зникає.

                  Кіберполіція серед поширених схем називає, зокрема, недоставку товару, фішинг та "дзвінки з банку".

                  У 2025 році серед найтиповіших ризиків в онлайн-покупках також фігурували фейкові продавці та магазини.

                  Безпечні онлайн-покупки: що потрібно зробити

                  • не здійснювати передоплату незнайомим продавцям у сервісах оголошень без механізмів захисту угоди;
                    • надати перевагу післяплаті або оплаті через платформи з офіційними інструментами підтвердження та захисту покупця;
                      • перевірити продавця: історію, відгуки, наявність офіційних контактів та умови повернення товару.

                        "Дзвінок з банку" і виманювання одноразових кодів

                        У цій "схемі" шахрай представляється працівником банку чи служби безпеки фінансового закладу, повідомляє про нібито підозрілу операцію й просить:

                        • код із SMS;
                          • CVV;
                            • пароль;
                              • підтвердження в застосунку;
                                • встановлення “захисного” софту.

                                  У кіберполіції акцентують: у реальності банк не має потреби у ваших одноразових кодах, бо це суперечить самій ідеї їх використання. А НБУ окремо наголошує на правилах, які допомагають уникати таких сценаріїв. 

                                  Дзвінки "від банку" або "служби безпеки": як захиститися

                                  • якщо телефонують із повідомленнями про підозрілу операцію та просять коди або інші особисті дані, негайно припинити розмову;
                                    • зателефонувати самостійно на офіційний номер банку, зазначений на картці, у застосунку або на офіційному сайті;
                                      • не виконувати інструкції, які передбачають встановлення програм для нібито перевірки, захисту або віддаленої допомоги.

                                        SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцями24.10.25, 03:01 • 4144 перегляди

                                        Шкідливі застосунки та віддалений доступ

                                        Поширена механіка: людині надсилають посилання на нібито оновлення банкінгу, доставку, перевірку виплати, знижку. Але насправді це програма, яка перехоплює SMS або дає віддалений доступ до смартфона жертви. Далі зловмисники отримують контроль над акаунтами і платежами. У своїх повідомленнях злочинці часто тиснуть на терміновість і страх втратити гроші, бо це пришвидшує помилки.

                                        Як убезпечити свій телефон та акаунти

                                        • увімкнути двофакторну автентифікацію (2FA) для пошти, банківських сервісів, соціальних мереж і месенджерів. За можливості використовувати застосунок-аутентифікатор, а не SMS;
                                          • регулярно оновлювати операційну систему та застосунки;
                                            • встановлювати застосунки виключно з офіційних магазинів (Google Play, App Store);
                                              • не встановлювати файли APK з посилань у чатах або SMS;
                                                • налаштувати приховування вмісту повідомлень із кодами підтвердження на екрані блокування;
                                                  • використовувати унікальні складні паролі для кожного сервісу;
                                                    • за можливості користуватися менеджером паролів.

                                                      Захоплення фінансового номера (SIM-swap) і атаки на відновлення доступу

                                                      Якщо номер телефону прив’язаний до банку, пошти та соцмереж, його втрата або перевипуск на зловмисника відкриває шлях до відновлення паролів і перехоплення кодів. Тема настільки болісна, що в Україні обговорювали окремі ініціативи для зменшення шахрайства навколо фінансових номерів.

                                                      Захист від SIM-swap

                                                      • налаштувати додатковий пароль/кодове слово для операцій із SIM-карткою у мобільного оператора, якщо така опція доступна;
                                                        • зменшити залежність сервісів від SMS-підтвердження: використовувати аутентифікатори та резервні коди;
                                                          • реагувати на ознаки ризику: раптова втрата зв’язку без технічних причин, відсутність SMS, неможливість здійснити дзвінки. У такому випадку слід негайно звернутися до оператора та банку.

                                                            Інвестиційні "проєкти", псевдоброкери та криптосхеми

                                                            Типовий сценарій шахраїв — реклама гарантованого доходу, інсайдів, персонального менеджера. Спершу просять невеликий внесок, показують жертві "прибуток" в електронному кабінеті, а далі стимулюють збільшувати депозит. На етапі виведення коштів з’являються податки, комісії, верифікації, які теж треба сплатити.

                                                            Таким чином людина втрачає й депозит, який віддала раніше з надією на прибуток, і гроші, які пішли нібито на сплату "комісії".

                                                            Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції02.12.25, 16:40 • 55525 переглядiв

                                                            Шахрайство з роботою як втягування українців у злочинну співучасть

                                                            Окрема категорія онлайн ризику - пропозиції легкої роботи з переказами, обготівкуванням або оформленням карток чи акаунтів "для компанії". Людину можуть використати як "грошового мула" (посередника для відмивання коштів).

                                                            Підробні служби підтримки в соцмережах і месенджерах

                                                            Шахраї створюють сторінки-клони брендів і саппорт, який першим пише в коментарях. Далі просять заповнити форму, підтвердити акаунт або оплату, перейти в приватний чат, де витягують дані. 

                                                            Що робити, якщо ви вже клікнули "не туди"

                                                            • Негайно заблокувати картку та доступ у банкінгу і змінити паролі до пошти та ключових акаунтів;
                                                              • Вимкнути сесію на всіх пристроях (де доступно) і увімкнути двофакторну автентифікацію;
                                                                • Якщо встановлювали застосунок або давали віддалений доступ, - від’єднати від інтернету, видалити підозріле, перевірити пристрій, за потреби скинути налаштування до заводських;
                                                                  • Звернутися до банку та подати заяву до кіберполіції.

                                                                    Нагадаємо

                                                                    Раніше ми писали про те, що північнокорейські хакери у 2025 році встановили антирекорд, викравши 2 млрд доларів у криптовалюті. Це становить левову частку світових криптокрадіжок, загальний обсяг яких сягнув 3,4 мільярда доларів.

                                                                    Олександра Василенко

                                                                    СуспільствоКримінал та НПТехнології
                                                                    Техніка
                                                                    Банківська картка
                                                                    Бренд
                                                                    Соціальна мережа
                                                                    Google Play
                                                                    Національний банк України
                                                                    Україна