Фишинг, "звонки из банка", фейковые магазины - самые распространенные виды мошенничества: как не попасть в ловушку

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Украине кибермошенники все чаще используют социальную инженерию для получения доступа к деньгам и аккаунтам. Статья описывает самые распространенные виды мошенничества и дает советы по защите.

Фишинг, "звонки из банка", фейковые магазины - самые распространенные виды мошенничества: как не попасть в ловушку

Кибермошенники все реже взламывают системы напрямую и все чаще заставляют людей самостоятельно отдавать доступ к деньгам и аккаунтам через фишинг, мошеннические звонки из "банка", фейковые магазины и вредоносные приложения. В этом материале УНН собрал самые распространенные виды кибермошенничества, ключевые признаки риска и краткий алгоритм действий, если человек уже стал мишенью преступников.

Кибермошенничество: основные виды схем и как их распознать

Сейчас в Украине преступники чаще всего не взламывают устройства и не выводят из строя системы безопасности, а заставляют человека совершить нужное действие самостоятельно: перейти по ссылке, назвать код, установить приложение или перевести деньги. По оценкам банковского и финансового сектора, значительная доля инцидентов приходится именно на социальную инженерию, когда операцию подтверждает законный владелец счета.

Фишинг: поддельные сайты, письма и сообщения

Фишингом называют выманивание данных через поддельные ресурсы или сообщения, похожие на официальные от банков, маркетплейсов, госсервисов или службы доставки. Делают это кибермошенники через:

  • письма на электронную почту;
    • SMS (смишинг);
      • звонки (вишинг);
        • сообщения в мессенджерах и соцсетях.

          Отдельный риск - подмена номера (спуфинг), когда SMS мошенника подтягивается в одну цепочку с банковскими сообщениями, а человек воспринимает его как правдоподобное.

          Как избежать фишинга

          • проверить адрес сайта перед вводом любых данных;
            • не переходите по ссылкам из SMS/мессенджеров в сообщениях о срочных действиях, выплатах, компенсациях, подтверждении учетной записи;
              • открывать сайт вручную или через официальное приложение;
                • не вводить платежные данные на страницах, на которые попали с рекламы или из непроверенного сообщения.

                  Фейковые онлайн-магазины и недоставка товара

                  Одна из самых массовых схем в Украине, особенно на маркетплейсах и в объявлениях - фейковые продажи. Покупатель оплачивает товар полностью или вносит задаток, после чего продавец исчезает.

                  Киберполиция среди распространенных схем называет, в частности, недоставку товара, фишинг и "звонки из банка".

                  В 2025 году среди самых типичных рисков в онлайн-покупках также фигурировали фейковые продавцы и магазины.

                  Безопасные онлайн-покупки: что нужно сделать

                  • не осуществлять предоплату незнакомым продавцам в сервисах объявлений без механизмов защиты сделки;
                    • отдать предпочтение наложенному платежу или оплате через платформы с официальными инструментами подтверждения и защиты покупателя;
                      • проверить продавца: историю, отзывы, наличие официальных контактов и условия возврата товара.

                        "Звонок из банка" и выманивание одноразовых кодов

                        В этой "схеме" мошенник представляется сотрудником банка или службы безопасности финансового учреждения, сообщает о якобы подозрительной операции и просит:

                        • код из SMS;
                          • CVV;
                            • пароль;
                              • подтверждение в приложении;
                                • установку “защитного” софта.

                                  В киберполиции акцентируют: в реальности банк не нуждается в ваших одноразовых кодах, потому что это противоречит самой идее их использования. А НБУ отдельно акцентирует внимание на правилах, которые помогают избегать таких сценариев. 

                                  Звонки "от банка" или "службы безопасности": как защититься

                                  • если звонят с сообщениями о подозрительной операции и просят коды или другие личные данные, немедленно прекратить разговор;
                                    • позвонить самостоятельно на официальный номер банка, указанный на карте, в приложении или на официальном сайте;
                                      • не выполнять инструкции, которые предусматривают установку программ для якобы проверки, защиты или удаленной помощи.

                                        SpaceX заблокировала тысячи терминалов Starlink, которые использовались киберпреступниками24.10.2025, 03:01 • 4144 просмотра

                                        Вредоносные приложения и удаленный доступ

                                        Распространенная механика: человеку присылают ссылку на якобы обновление банкинга, доставку, проверку выплаты, скидку. Но на самом деле это программа, которая перехватывает SMS или дает удаленный доступ к смартфону жертвы. Далее злоумышленники получают контроль над аккаунтами и платежами. В своих сообщениях преступники часто давят на срочность и страх потерять деньги, потому что это ускоряет ошибки.

                                        Как обезопасить свой телефон и аккаунты

                                        • включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для почты, банковских сервисов, социальных сетей и мессенджеров. По возможности использовать приложение-аутентификатор, а не SMS;
                                          • регулярно обновлять операционную систему и приложения;
                                            • устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов (Google Play, App Store);
                                              • не устанавливать файлы APK по ссылкам в чатах или SMS;
                                                • настроить скрытие содержимого сообщений с кодами подтверждения на экране блокировки;
                                                  • использовать уникальные сложные пароли для каждого сервиса;
                                                    • по возможности пользоваться менеджером паролей.

                                                      Захват финансового номера (SIM-swap) и атаки на восстановление доступа

                                                      Если номер телефона привязан к банку, почте и соцсетям, его потеря или перевыпуск на злоумышленника открывает путь к восстановлению паролей и перехвату кодов. Тема настолько болезненна, что в Украине обсуждались отдельные инициативы для уменьшения мошенничества вокруг финансовых номеров.

                                                      Защита от SIM-swap

                                                      • настроить дополнительный пароль/кодовое слово для операций с SIM-картой у мобильного оператора, если такая опция доступна;
                                                        • уменьшить зависимость сервисов от SMS-подтверждения: использовать аутентификаторы и резервные коды;
                                                          • реагировать на признаки риска: внезапная потеря связи без технических причин, отсутствие SMS, невозможность совершить звонки. В таком случае следует немедленно обратиться к оператору и банку.

                                                            Инвестиционные "проекты", псевдоброкеры и криптосхемы

                                                            Типичный сценарий мошенников — реклама гарантированного дохода, инсайдов, персонального менеджера. Сначала просят небольшой взнос, показывают жертве "прибыль" в электронном кабинете, а далее стимулируют увеличивать депозит. На этапе вывода средств появляются налоги, комиссии, верификации, которые тоже нужно оплатить.

                                                            Таким образом человек теряет и депозит, который отдал ранее в надежде на прибыль, и деньги, которые пошли якобы на уплату "комиссии".

                                                            Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции02.12.2025, 16:40 • 55525 просмотров

                                                            Мошенничество с работой как вовлечение украинцев в преступное соучастие

                                                            Отдельная категория онлайн-риска - предложения легкой работы с переводами, обналичиванием или оформлением карт, или аккаунтов "для компании". Человека могут использовать как "денежного мула" (посредника для отмывания средств).

                                                            Поддельные службы поддержки в соцсетях и мессенджерах

                                                            Мошенники создают страницы-клоны брендов и саппорт, который первым пишет в комментариях. Далее просят заполнить форму, подтвердить аккаунт или оплату, перейти в приватный чат, где вытягивают данные. 

                                                            Что делать, если вы уже кликнули "не туда"

                                                            • Немедленно заблокировать карту и доступ в банкинге и сменить пароли к почте и ключевым аккаунтам;
                                                              • Выключить сессию на всех устройствах (где доступно) и включить двухфакторную аутентификацию;
                                                                • Если устанавливали приложение или давали удаленный доступ, - отсоединить от интернета, удалить подозрительное, проверить устройство, при необходимости сбросить настройки до заводских;
                                                                  • Обратиться в банк и подать заявление в киберполицию.

                                                                    Напомним

                                                                    Ранее мы писали о том, что северокорейские хакеры в 2025 году установили антирекорд, похитив 2 млрд долларов в криптовалюте. Это составляет львиную долю мировых криптокраж, общий объем которых достиг 3,4 миллиарда долларов.

                                                                    Александра Василенко

