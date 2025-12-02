Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 5928 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 17890 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 18704 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 14875 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 16866 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 50550 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 48495 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58997 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49602 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45406 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0.9м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42 • 7472 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 29862 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 18584 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 17372 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 5134 просмотра
публикации
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 18 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 2266 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 17890 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 18704 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 17484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Марк Рютте
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 37895 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 40127 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 96489 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 71352 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 87403 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Хранитель

Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Киберполиция дает советы по защите от программ-вымогателей, которые распространяются через незащищенные веб-сайты, загрузки и вредоносные вложения. Важно регулярно делать резервные копии данных, не открывать подозрительные ссылки и не передавать персональные данные.

Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции

Заражение мошенническим программным обеспечением происходит по-разному: через незащищенные и мошеннические веб-сайты, загрузку программного обеспечения и вредоносные вложения. Мишенью может стать каждый. Но есть способы защититься - читайте на сайте УНН советы от киберполиции о том, как обезопаситься от вымогательского ПО.

Приведенные ниже советы помогут вам быть начеку. Перечень советов содержит также шаги, которые нужно предпринять, если ваше устройство или система будут поражены.

Регулярно делайте резервные копии данных

Специалисты советуют создавать две резервные копии: одну для хранения в облачном хранилище (не забывайте пользоваться службой, которая автоматически осуществляет резервное копирование ваших файлов), другую копию лучше хранить на физическом носителе, который должен быть отсоединен от компьютера после завершения копирования.

Современные производители компьютеров в своем программном обеспечении уже предусмотрели функцию облачного резервного копирования – она пригодится даже тогда, когда вы просто случайно удалили важные файлы или произошел сбой жесткого диска.

Не нажимайте на ссылки в спам-сообщениях и подозрительных электронных письмах

Будьте осторожны и не открывайте вложения и ссылки, содержащиеся в письмах от незнакомцев. В полиции отмечают, что киберпреступники часто рассылают поддельные электронные письма, которые на вид очень похожи на уведомления, которые присылают по электронной почте интернет-магазины, банки, полиция, суд и налоговая служба. Одного клика может быть достаточно, чтобы на вашем компьютере "поселилось" вредоносное ПО.

Кроме того, даже учетные записи ваших знакомых, друзей, коллег по работе могут быть скомпрометированы. Если у вас есть малейшие сомнения или ссылка/вложение кажется вам подозрительным - не нажимайте, а уточните у отправителя и сделайте это по другому каналу, например, по телефону.

Это же касается и веб-сайтов. Если вы видите ссылки, которые вы не узнаете, или они не содержат слов, имеющих смысл – лучше не нажимайте их. Если вы не уверены, сначала осуществите поиск веб-сайта через поисковую систему, чтобы проверить, действительно ли сайт существует.

Не передавайте персональные данные

Киберпреступники, планирующие атаку с применением вымогательской программы, будут стараться заранее собрать информацию о вас. Это сделает расставленную ловушку более убедительной. Для сбора данных они могут использовать фишинговые письма, текстовые сообщения или звонки, нацеленные на получение персональных данных, чтобы сделать свою ловушку более убедительной. Они сделают это, например, с помощью фишинговых электронных писем, нацеленных именно на вас. Не разглашайте свои данные, даже если вас убеждают, что это официальная компания – лучше свяжитесь с этой компанией самостоятельно.

Не пренебрегайте защитой конфиденциальных данных

В киберполиции советуют хранить фото, деловые документы, личную информацию на отдельных устройствах. Кроме того, стоит рассмотреть возможность шифрования файлов на уровне пользователя (в дополнение к полному шифрованию диска).

Удаляйте данные, когда они больше не нужны. Установите на всех учетных записях уникальные и надежные пароли, а также периодически обновляйте их. По возможности воспользуйтесь менеджером паролей.

Для важных аккаунтов стоит воспользоваться многофакторной аутентификацией – это дополнительный уровень безопасности, который используется для того, чтобы убедиться, что люди, которые пытаются получить доступ к онлайн-сервису (например, к банковским операциям, учетным записям электронной почты или аккаунтам в социальных сетях), являются теми, за кого они себя выдают.

МФА доступна в большинстве известных онлайн-сервисов. Хотя в некоторых из них многофакторная аутентификация будет активирована по умолчанию, а в некоторых вам нужно будет включить самостоятельно. Проверьте настройки безопасности своей учетной записи (включите "двухэтапную проверку'').

Также среди важных советов:

  • загружайте только официальные версии программного обеспечения и только с надежных веб-сайтов;
    • пользуйтесь надежными программами для защиты своей системы от различных угроз, в том числе от вымогательского ПО;
      • никогда не подключайте к своим системам чужие USB-накопители;
        • используйте виртуальную частную сеть (VPN) при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi;
          • убедитесь, что ваше программное обеспечение и операционная система обновлены;
            • не используйте привилегированные учетные записи (учетные записи с правами администратора) в повседневной деятельности;
              • включите в настройках Windows на своем компьютере функцию “Отображать расширения файлов”;
                • включите локальный брандмауэр (фаервол).

                  В Госспецсвязи предупредили о новой киберугрозе: какие письма не стоит открывать и почему19.11.25, 15:36 • 2332 просмотра

                  Лилия Подоляк

                  ОбществоТехнологииЛайфхакипубликации
                  Техника
                  Банковская карта
                  Социальная сеть
                  Национальная полиция Украины