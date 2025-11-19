$42.150.06
В Госспецсвязи предупредили о новой киберугрозе: какие письма не стоит открывать и почему

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

Специалисты CERT-UA обнаружили распространение опасных электронных писем среди учебных заведений Сумщины и органов власти. Письма содержат ссылку на Google Drive с ZIP-архивом, загрузка которого приводит к поражению устройств вредоносными программами.

В Госспецсвязи предупредили о новой киберугрозе: какие письма не стоит открывать и почему

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) выявила факты распространения опасных электронных писем, а также рассказала об угрозах, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

В первой декаде ноября специалисты CERT-UA выявили факты распространения опасных электронных писем среди учебных заведений Сумской области и органов власти. Письма содержат ссылки на Google Drive с ZIP-архивом, загрузка которого приводит к поражению устройств вредоносными программами, похищающими пароли, файлы и т.д. 

- говорится в сообщении.

По данным Госспецсвязи, рассылки осуществлялись со скомпрометированного Gmail-аккаунта, который использовался в одном из высших учебных заведений региона.

CERT-UA выявила кибератаки на Силы обороны через вредоносные XLL-файлы01.10.25, 16:41 • 2698 просмотров

Исследование показало, что первичное заражение произошло еще 26 мая 2025 года, когда было открыто вредоносное письмо, отправленное якобы от Управления ГСЧС в Сумской области. С тех пор злоумышленники имели длительный удаленный доступ к системам учреждения и могли использовать его инфраструктуру для новых кибератак.

Добавим

В CERT-UA подчеркивают: причина таких инцидентов – систематическое игнорирование мер киберзащиты.

Также часто нарушаются требования по информированию CERT-UA о киберинцидентах, что затрудняет быстрое реагирование.

Антонина Туманова

Технологии
Техника
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина