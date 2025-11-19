$42.090.03
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 9970 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 17423 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 15589 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 14734 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 18009 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 32621 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 33063 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:17 • 15147 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26970 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
У Держспецзв'язку попередили про нову кіберзагрозу: які листи не варто відкривати і чому

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Фахівці CERT-UA виявили розповсюдження небезпечних електронних листів серед навчальних закладів Сумщини та органів влади. Листи містять посилання на Google Drive із ZIP-архівом, завантаження якого призводить до ураження пристроїв шкідливими програмами.

Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) виявили факти розповсюдження небезпечних електронних листів, а також розповіли про загрози, передає УНН із посиланням на Держспецзв'язку.

У першій декаді листопада фахівці CERT-UA виявили факти розповсюдження небезпечних електронних листів серед навчальних закладів Сумщини та органів влади. Листи містять посилання на Google Drive із ZIP-архівом, завантаження якого призводить до ураження пристроїв шкідливими програмами, що викрадають паролі, файли тощо 

- йдеться у повідомленні.

За даними Держспецзв'язку, розсилання здійснювалися зі скомпрометованого Gmail-акаунту, який використовувався в одному з вищих навчальних закладів регіону.

CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли01.10.25, 16:41 • 2692 перегляди

Дослідження показало, що первинне зараження сталося ще 26 травня 2025 року, коли було відкрито шкідливий лист, надісланий нібито від Управління ДСНС у Сумській області. Відтоді зловмисники мали тривалий віддалений доступ до систем закладу й могли використовувати його інфраструктуру для нових кібератак.

Додамо

У CERT-UA наголошують: причина таких інцидентів – систематичне ігнорування заходів кіберзахисту.

Також часто порушуються вимоги щодо інформування CERT-UA про кіберінциденти, що ускладнює швидке реагування.

Антоніна Туманова

Технології
Техніка
Сумська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна