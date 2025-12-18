Північнокорейські хакери у 2025 році встановили антирекорд, викравши 2 млрд доларів у криптовалюті

Парк Чини Хьок - якого розшукує ФБР, як одного із найвпливовіших хакерів КНДР

Північнокорейські хакери у 2025 році встановили новий антирекорд, викравши криптовалюту на суму 2 мільярди доларів. Згідно зі звітом аналітичної компанії Chainalysis Inc., цей показник демонструє різке зростання порівняно з минулим роком і становить левову частку всіх світових криптокрадіжок, загальний обсяг яких з початку року сягнув 3,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ключовим чинником такого стрибка стало найбільше в історії цифрове пограбування криптобіржі Bybit у лютому, під час якого зловмисники привласнили 1,5 мільярда доларів.

Хакери з Північної Кореї маскуються під IT-спеціалістів для здійснення кіберзлочинів - ЗМІ

Аналітики зазначають, що попри меншу кількість індивідуальних атак, їхня ефективність зросла завдяки новій тактиці: Пхеньян масово впроваджує своїх ІТ-фахівців у криптосервіси для отримання привілейованого доступу до систем. Загальні активи країни, здобуті незаконним шляхом, наразі оцінюються у щонайменше 6,75 мільярда доларів.

Фінансування ядерної програми

Для відмивання коштів хакери використовують складні схеми структурування платежів малими траншами, що дозволяє уникати систем фінансового моніторингу. Отримані ресурси мають критичне значення для виживання північнокорейського режиму.

Крадіжка криптовалюти стала прибутковим механізмом фінансування Північної Кореї. В результаті, доходи від цих хакерських атак підтримують режим та його програму зброї масового знищення – заявив Bloomberg News у електронному листі Ендрю Фірман, керівник національної розвідки безпеки Chainalysis.

Наразі Північна Корея офіційно визнана найбільшою загрозою для безпеки криптовалют на державному рівні. Останнім резонансним інцидентом стала крадіжка 30 мільйонів доларів з південнокорейської біржі Upbit, за якою, за даними медіа, стоїть підконтрольне Пхеньяну угруповання Lazarus.

