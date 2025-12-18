$42.340.15
Ексклюзив
13:04
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Північнокорейські хакери у 2025 році встановили антирекорд, викравши 2 млрд доларів у криптовалюті

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Північнокорейські хакери викрали 2 мільярди доларів у криптовалюті у 2025 році, що стало новим антирекордом. Це становить левову частку світових криптокрадіжок, загальний обсяг яких сягнув 3,4 мільярда доларів.

Північнокорейські хакери у 2025 році встановили антирекорд, викравши 2 млрд доларів у криптовалюті
Парк Чини Хьок - якого розшукує ФБР, як одного із найвпливовіших хакерів КНДР

Північнокорейські хакери у 2025 році встановили новий антирекорд, викравши криптовалюту на суму 2 мільярди доларів. Згідно зі звітом аналітичної компанії Chainalysis Inc., цей показник демонструє різке зростання порівняно з минулим роком і становить левову частку всіх світових криптокрадіжок, загальний обсяг яких з початку року сягнув 3,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ключовим чинником такого стрибка стало найбільше в історії цифрове пограбування криптобіржі Bybit у лютому, під час якого зловмисники привласнили 1,5 мільярда доларів. 

Хакери з Північної Кореї маскуються під IT-спеціалістів для здійснення кіберзлочинів - ЗМІ14.05.25, 17:04 • 3337 переглядiв

Аналітики зазначають, що попри меншу кількість індивідуальних атак, їхня ефективність зросла завдяки новій тактиці: Пхеньян масово впроваджує своїх ІТ-фахівців у криптосервіси для отримання привілейованого доступу до систем. Загальні активи країни, здобуті незаконним шляхом, наразі оцінюються у щонайменше 6,75 мільярда доларів.

Фінансування ядерної програми

Для відмивання коштів хакери використовують складні схеми структурування платежів малими траншами, що дозволяє уникати систем фінансового моніторингу. Отримані ресурси мають критичне значення для виживання північнокорейського режиму.

Крадіжка криптовалюти стала прибутковим механізмом фінансування Північної Кореї. В результаті, доходи від цих хакерських атак підтримують режим та його програму зброї масового знищення 

– заявив Bloomberg News у електронному листі Ендрю Фірман, керівник національної розвідки безпеки Chainalysis.

Наразі Північна Корея офіційно визнана найбільшою загрозою для безпеки криптовалют на державному рівні. Останнім резонансним інцидентом стала крадіжка 30 мільйонів доларів з південнокорейської біржі Upbit, за якою, за даними медіа, стоїть підконтрольне Пхеньяну угруповання Lazarus.

Північна Корея стала третім за величиною власником біткоїнів у світі19.03.25, 12:40 • 16354 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Bloomberg
Південна Корея